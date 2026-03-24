Por qué eres una mujer infiel estando enamorada según la psicología

Las relaciones y el amor suelen ser demasiado complejas, y con frecuencia se suele asociar la infidelidad con la falta de amor; sin embargo, también puede ocurrir cuando existe el amor verdadero y sincero.

Muchas personas pueden ser infieles aun estando enamoradas de su pareja, lo que genera un conflicto interno marcado por la culpa, esto las lleva a cuestionarse por qué engañan si realmente siguen sintiendo amor, una contradicción para la que la psicología ofrece distintas explicaciones.

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¿Por qué eres infiel si amas a tu pareja?

De acuerdo con la psicología, algunas mujeres pueden engañar a su pareja incluso estando profundamente enamoradas, impulsadas por factores emocionales, personales y relacionales que van más allá del sentimiento romántico.

Necesidad de validación emocional

Uno de los motivos más frecuentes es la búsqueda de atención y reconocimiento, especialmente si no recibes la atención de tu pareja, cuando no te sientes escuchada, valorada o incluso deseada, buscas la validación a través de otra persona, aunque no hayas dejado de amar a la otra persona.

Confundes intensidad con amor

La rutina y el estrés pueden causar distancia en la pareja, debilitando su conexión, y aunque todavía sientes amor por tu pareja, una tercera persona puede generar esa complicidad y emoción que has perdido con el tiempo, buscando nuevas sensaciones y sentir pasión de nuevo.

Deseo de reafirmar tu identidad y autoestima

Para algunas mujeres, la infidelidad funciona como una forma de reafirmarse, es decir, sentirse deseada por alguien más puede elevar la autoestima, especialmente si atraviesan momentos de inseguridad personal, cambios físicos o crisis emocionales.

¿La infidelidad tiene edad? Este es el momento en que las mujeres tienden a engañar a su pareja Freepik

Insatisfacción sexual

La psicología también señala que el deseo sexual y el amor no siempre avanzan al mismo ritmo, y es por esta razón que para muchas mujeres, la infidelidad surge como una necesidad de exploración y autoconocimiento, que como una sustitución afectiva.

Heridas no resueltas

Las experiencias pasadas, miedo al compromiso, necesidad de independencia o patrones aprendidos también influyen. La infidelidad puede aparecer como una forma inconsciente de sabotear la relación o de mantener cierta distancia emocional como una forma de protección.

Problemas en la comunicación

La falta de comunicación en la pareja puede generar desgaste, incomprensión y distancia emocional, lo que lleva a algunas personas a buscar fuera de la relación a alguien con quien sí exista entendimiento.