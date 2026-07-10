¿Por qué el “dry dating” (citas sin alcohol) se volvió tendencia entre los solteros?

El dry dating, también conocido como sober dating, es la tendencia de tener citas completamente libres de alcohol, dejando atrás el clásico plan de conocer a alguien en un bar con una copa de por medio. Cada vez son más los solteros, sobre todo de la Generación Z, quienes están cambiando los tragos por cafés, caminatas o planes más conscientes.

Por qué está ganando tanta fuerza

Según datos de Tinder, una parte importante de sus usuarios jóvenes aseguran beber menos alcohol en sus citas comparado con años anteriores, y una buena parte de ellos afirma no beber nada en absoluto. La razón principal detrás de esto es que muchas personas quieren conocer a su cita sin distracciones, evitando que el alcohol distorsione sus impresiones sobre la otra persona.

Lo que dicen quienes ya lo probaron

Varias personas que han optado por este tipo de citas comentan que la sobriedad les permite estar mucho más presentes y evaluar con más claridad si realmente están disfrutando el momento o si solo se sentían bien por efecto del alcohol. También se menciona que dejar la bebida fuera de la ecuación ayuda a construir una cercanía más genuina desde el inicio, ya que las conversaciones se sienten más reales y menos influenciadas.

Ideas de citas sin alcohol que sí funcionan

Entre las opciones más populares para este tipo de citas están las salidas a caminar o hacer alguna actividad física juntos, visitar un museo o una galería de arte, y por supuesto, ir por un café o probar algún mocktail en una cafetería con buen ambiente. El interés por las citas en cafeterías ha crecido notablemente en los últimos años, lo que confirma que este tipo de planes casuales se están convirtiendo en la nueva normalidad para conocer a alguien.

El dry dating no se trata de prohibirte el alcohol para siempre, sino de replantear la forma en la que conoces a alguien nuevo, priorizando la conexión real por encima de cualquier distracción. Y si algo demuestra esta tendencia, es que las mejores citas no necesitan una copa de por medio para sentirse especiales.