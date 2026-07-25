No ser correspondidos en el amor o sentirnos rechazados puede generar un dolor emocional tan intenso que muchas personas lo perciben como si fuera físico, y esto puede ocurrir tras una ruptura, un rechazo amoroso o incluso la exclusión de un grupo.

La ciencia ha demostrado que el rechazo social activa las mismas áreas del cerebro relacionadas con el dolor físico, por lo que una decepción amorosa o un rechazo pueden sentirse especialmente intensos.

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¿Cómo funciona el cerebro cuando te rompen el corazón o te sientes rechazada?

Estudios realizados mediante resonancia magnética funcional han encontrado que, cuando una persona experimenta rechazo, se activan zonas como la corteza cingulada anterior dorsal y la ínsula anterior, regiones que están involucradas en el procesamiento del dolor físico.

Por otra parte, el desamor puede provocar un bloqueo emocional que lleva a la negación como mecanismo de defensa, y superarlo requiere tiempo y distancia para recuperar la claridad y procesar la situación de forma objetiva.

¿Por qué duele tanto el rechazo? La ciencia explica el dolor de no ser correspondidos Getty Images

¿Por qué te duele más el rechazo cuando viene de una persona que te importa?

El rechazo de alguien con quien existe un vínculo cercano suele doler más porque el cerebro percibe una pérdida de expectativa y recompensa, lo que reduce la dopamina, aumenta emociones como la tristeza y la ansiedad, y puede afectar la autoestima.

Los especialistas también han explicado que vivir una experiencia de rechazo activa el sistema de respuesta al estrés, causando la liberación de cortisol, la llamada “hormona del estrés”, que puede ocasionar síntomas como:

Dificultad para dormir.

Falta o exceso de apetito.

Pensamientos obsesivos.

Sensación de ansiedad.

Cansancio emocional.

Cómo superar el rechazo o desamor

Para superar el rechazo, los especialistas recomiendan aceptar el dolor, cortar el contacto con la otra persona y trabajar en reconstruir la autoestima, lo que implica un proceso donde debes tener paciencia contigo misma y autocompasión.

Por otra parte, aceptar el rechazo no significa renunciar al amor, sino reconocer que esa etapa terminó, y que es posible sanar y comprender que una ruptura no define tu valor como persona.