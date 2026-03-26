¿Por qué besarse mientras lo hacen te excita más?

Hay parejas que después de cinco minutos se olvidan de que tienen boca y pasan directo a la acción mecánica. Big mistake, babe! Si quieres que el clímax se sienta como un cortocircuito en todo el cuerpo, tienes que volver a lo básico: los besos. No es solo romanticismo de película, es una transferencia química que le avisa a tu cerebro que la fiesta apenas empieza. Prepárate para no querer soltar sus labios ni un segundo.

¿Por qué crees que “se siente más”?

El intercambio de testosterona

La saliva masculina contiene trazas de testosterona. Según la antropóloga Dra. Helen Fisher, los besos húmedos y prolongados transfieren esta hormona a la mujer, aumentando su receptividad sexual de forma inconsciente.

Picos de oxitocina y dopamina

El contacto de los labios activa 5 de los 12 nervios craneales. Esto genera una inundación de dopamina (deseo) y oxitocina (conexión), lo que reduce el cortisol (estrés) y permite que te relajes para disfrutar.

Sincronización de ritmos

Besar ayuda a que los ritmos cardíacos y la respiración de la pareja se alineen. El psicólogo Dr. Gordon Gallup afirma que el beso es la “prueba de compatibilidad” definitiva del sistema inmunitario.

Estimulación de zonas erógenas secundarias

Mientras besas, tu cuello y orejas quedan expuestos, permitiendo una estimulación multisensorial que eleva la intensidad del encuentro.

Dato Cosmo

Sabías que un beso apasionado quema hasta 6 calorías por minuto y utiliza 34 músculos faciales. ¡Es el mejor cardio!

¿Eres de las que no puede dejar de besar o de las que prefiere ir directo al grano?

