¿Por qué algunas mujeres tardan más en llegar al orgasmo? Esto dice la ciencia

No existe un tiempo “correcto” para llegar al orgasmo, pero sí hay una explicación científica de por qué varía tanto entre mujeres, y entender los factores reales detrás quita una presión enorme que muchas cargan sin necesidad.

El estrés y la ansiedad, la causa más reportada

Según investigación publicada en Psychology Today, el 58% de las mujeres que reportan dificultad para llegar al orgasmo identifican el estrés y la ansiedad como factor principal. El cerebro necesita estar relativamente relajado para que el cuerpo responda con la excitación necesaria, y cuando hay tensión mental acumulada, esa respuesta se retrasa o simplemente no llega.

La falta de tiempo y estimulación suficiente

Muchas mujeres reportan que el tiempo disponible durante el encuentro íntimo simplemente no es suficiente para generar la excitación necesaria, sobre todo considerando que la mayoría necesita estimulación directa o indirecta del clítoris, algo que no siempre se prioriza durante la intimidad.

El peso de la conexión emocional con la pareja

Las mujeres que reportan más angustia respecto a su dificultad para el orgasmo suelen sentir que su pareja no está realmente interesado en su placer, una percepción que genera ansiedad adicional y crea un ciclo que dificulta todavía más la respuesta sexual.

Cómo interfiere la imagen corporal negativa

Sentirse incómoda o insegura con el propio cuerpo durante la intimidad se asocia consistentemente con más estrés y ansiedad durante el encuentro, lo que a su vez retrasa la excitación necesaria para llegar al clímax.

El componente biológico que también influye

Las disfunciones específicas, como la falta de lubricación o el dolor genital, afectan directamente la capacidad de excitarse y, por consecuencia, de llegar al orgasmo. Estos factores muchas veces se combinan entre sí: el estrés genera menos lubricación, la falta de lubricación genera incomodidad, y la incomodidad genera más estrés.

Tardar más no es una falla

Entre el 10% y el 15% de las mujeres nunca ha experimentado un orgasmo, y hasta la mitad reporta insatisfacción con la frecuencia con la que lo alcanza, lo que confirma que esta variabilidad es mucho más común de lo que el silencio alrededor del tema sugiere. Hablarlo abiertamente con la pareja, identificar qué factor específico está interfiriendo y, si la dificultad genera angustia real, buscar acompañamiento con un especialista en sexualidad, son los pasos que realmente ayudan a cambiar el panorama.