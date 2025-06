¿Poliamor o excusa para ser infiel? Esto es lo que realmente lo diferencia de una traición

¿El poliamor es solo una excusa para ser infiel? Muchas veces esta duda rodea mucho una de las versiones de amar que ha ganado popularidad en los últimos años. En especial cuando las personas no tienen claros los límites entre lo emocional y lo sexual. Pero antes de sacar conclusiones, es importante entender qué es realmente el poliamor y por qué no debe confundirse automáticamente con una excusa para cometer una traición.

Poliamor vs. infidelidad: lo que debes saber antes de sacar conclusiones

Como tal, el poliamor es una forma de vincularse donde todas las personas involucradas conocen, aceptan y llegan al acuerdo de que puede haber más de una relación amorosa o sexual activa al mismo tiempo. La clave está en el consentimiento mutuo, la comunicación abierta y los acuerdos claros. En el caso de una infidelidad, esta implica el engaño, secretos o traición a un acuerdo previo de exclusividad.

¿Entonces el poliamor puede usarse como excusa para engañar?

Sí... y no. Como en cualquier tipo de relación, hay quienes usan esta versión de amar como excusas para evitar la responsabilidad emocional. Si alguien propone poliamor pero no quiere negociar límites, ignora tus emociones o simplemente busca justificar que quiere estar con más personas sin consecuencias, es válido cuestionar e incluso no aceptar formar parte de esta dinámica.

En resumen, el poliamor no es sinónimo de infidelidad, pero hay quienes utilizan mal el término solo para satisfacer deseos personales. Lo que marca la diferencia es la intención y la transparencia. Si hay acuerdos reales, cuidado emocional y respeto, entonces es una forma válida de amar. Si no, es posible que solo estés ante alguien que no quiere compromiso, y eso también se vale identificar.