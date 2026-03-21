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Amor y Sexo

Oral nivel pro: ¿Cómo usar la técnica de la “pinza” para que él llegue al clímax?

Te enseñamos la técnica manual de “la pinza” para complementar el oral y asegurar que él llegue al clímax sin que tú te canses.

Marzo 21, 2026 • 
Scarlet Valencia
Cuidado así es como el sexo oral afecta a tu salud dental.jpg

¿Cómo usar la técnica de la “pinza” para que él llegue al clímax?

Getty images

Seamos sinceras: el sexo oral puede ser agotador para nosotras. La mandíbula duele, la lengua se cansa y a veces parece que el final no llega. ¡Tranquila! No tienes que hacer todo el trabajo con la boca. Entra en escena “la pinza”, el movimiento manual que será tu mejor aliado este fin de semana.

Presión y ritmo: La magia de los dedos

La técnica de la pinza consiste en usar los dedos índice y corazón para rodear la base del glande o el eje del miembro, creando un anillo de presión.

¿Cómo hacerlo?

Mientras usas tu boca en la punta (la zona más sensible), usa tu mano libre para hacer “la pinza” en la base, aplicando una presión firme pero rítmica de abajo hacia arriba.

¿Por qué funciona?

Esta técnica imita la presión de la penetración vaginal, algo que a los hombres les ayuda a llegar al punto de no retorno mucho más rápido que solo con la lengua.

El toque final

Cuando sientas que él está a punto de llegar, aumenta la presión de la “pinza” en la base y mantén el ritmo. Esto intensifica la sensación de llenado y acelera la eyaculación.

Dato Cosmo. Según estudios de placer masculino, la combinación de humedad (boca) y presión firme (mano) es la fórmula infalible para el orgasmo.

Menos esfuerzo, más resultados. Prueba la pinza hoy y prepárate para que te agradezca toda la noche.

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