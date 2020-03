Nuestros consejos para que sobreviva tu relación a larga distancia

Las relaciones a larga distancia son una dulce mezcla de amor y frustración. Pero todo puede ir muy bien si todos están haciendo su parte. Aquí te dejamos 10 consejos para que sobreviva tu relación a larga distancia.

Amor de vacaciones que finalmente duró, un nuevo trabajo es decir: se conocieron, se enamoraron, y la vida hace que no puedan vivir cerca el uno del otro… todavía. Has optado por una relación a larga distancia.

No es tan fácil sobrevivir cuando te mueres por ver al otro, darle un abrazo. ¡Cuando quieres salir a cenar o invitarlo a una reunión! Para ayudarte a manejar las frustraciones y el dolor de no poder ver a tu ser querido, aquí algunos consejos.

MANTENTE EN CONTACTO

El cemento de la pareja será tu capacidad de tomar y dar noticias cuando no se vean. No tienen que hacerlo todos los días, pero tampoco esperes a que él te llame siempre.

¡Evita dar demasiadas noticias! Esto podría darle a tu pareja la sensación de asfixia, de sentirse vigilado o temer que quieras limitar su vida social.

También evita llamarlo TODO el tiempo. Mantén tus conversaciones para momentos especiales, donde planteas escuchar y hablar con él.

Esto aplica para ambos. Así que no te sientas culpable si cancelas una cita de WhatsApp o Skype.

Mantenerse en contacto es importante, pero no debes hacer sentir a la otra persona mal cuando sale a tomar una copa con colegas o tiene una comida familiar. Cuando vuelva tarde o se quede dormido… ¡son cosas que pasan!

Apuesta por la originalidad: miren una película juntos o intenten cenar al mismo tiempo. Siempre pueden tener una cena romántica juntos sin estar en el mismo lugar.

Vivir en una relación a larga distancia es tener en cuenta la frustración emocional, pero también la frustración sexual. Obviamente, deseas probar todas las posiciones de Kamasutra con tu otra mitad y cumplir todos los deseos y fantasías con él. Solo que… estás a cientos o miles de kilómetros de distancia.

Por qué no darle vida a tu vida sexual enviando mensajes de texto traviesos. No hay mal momento para hacerlo, incluso si tu novio está en medio de una reunión. Emojis, pequeñas palabras o la descripción de un escenario erótico entre los dos: no olviden variar.

También puedes probar suerte y adoptar el sexo por teléfono. Hablare de manera traviesa, guiarse mutuamente para hacer prácticas sexuales en solitario hasta llegar al orgasmo…

¿CUÁNDO Y CÓMO VERSE DURANTE UNA RELACIÓN A LARGA DISTANCIA?

Sí, pero precisamente, ¿cómo nos encontramos? Para gestionar una relación a larga distancia, planifiquen su reunión con mucha anticipación. Te sentirás mucho mejor si tienes algo que esperar. Dependiendo de la distancia de lo fácil que sea llegar el uno al otro, puede intentar visitas programadas, o al menos acordar lo que quieren hacer. Incluso si tienen que esperar seis meses, al menos sabrás que será un momento único.

Planifica en cierta medida, por supuesto. Deja espacio para la espontaneidad y recuerda que una buena parte de tu fin de semana probablemente la pasarán en el sofá o debajo del edredón para recibir tu dosis de abrazos. Organizar todo puede cansarte más. Simplemente aprovéchalo. No puedes perder el tiempo que pasas con él.

Solo queda saber quién viene a ver al otro. Si sigue siendo la misma persona la que va y viene, ofrece reembolsar al otro parte de sus gastos de viaje.

La clave es confiar, ser honesto y ser paciente para tener éxito en una relación a distancia. Desafortunadamente, como no puedes estar ahí todo el tiempo, debes confiar en él. ¡Adiós celos amorosos, hola confianza mutua!

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Francia