No todo lo que ves en redes sociales es lo que parece: ENTREVISTA con la sexóloga Paulina Millán

La sexóloga Paulina Millán nos habla sobre imagen corporal y sexo en redes sociales, porque no todo lo que vemos en Internet es 100% real...

Desde que las redes sociales aparecieron en nuestra vida cotidiana y forman parte de nuestro día a día se han caracterizado por tener una fuerte influencia en nuestros gustos y aspiraciones, de hecho, una de las grandes fortalezas de las redes sociales como Instagram es que a través de ellas logramos reconocernos en otras personas que comparten diversos ámbitos de su vida, incluida la vida privada y sus prácticas sexuales que hasta entonces habían sido tratadas con bastante recelo, prejuicios y tabús.

Aunque en un inicio la tendencia de las redes sociales estaba enfocada en mostrar sólo aspectos agradables con un toque aesthetic, las cuentas con contenido diverso comenzaron a surgir en contraposición a lo que ya estábamos acostumbradas a ver.

Ahí nacen las cuentas que hablan de temas que hasta entonces nadie se había atrevido a tratar en público, surgen de manera natural para mostrar la otra cara de la moneda ante las vidas perfectas de las cuentas con más seguidores.

El body positive y la conversación sobre apariencias en redes sociales comienzan a llenar los foros de discusión, simplemente porque es necesario aclararnos que no todo lo que vemos en redes sociales es del todo cierto o es sólo una versión de algo mucho más complejo.

Para profundizar en el tema, hoy conversamos con la sexóloga Paulina Millán, quien habla de imagen corporal y sexo en las redes sociales en el capítulo 18 de su podcast ‘Sexópolis’ a través de la plataforma Podimo y además se desempeña como Directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología.

Cosmopolitan ¿Por qué es importante hablar de imagen corporal en redes sociales y cuál es el sector más vulnerable?

Sexóloga Paulina Millán: Hay de todo en redes sociales, es algo que la gente usa mucho no sólo para buscar referentes. También se utilizan las redes sociales para saber si es normal lo que la gente siente y lo que vive. Se sabe que lo que ocurre en redes sociales tiene repercusiones en la vida de las personas, por ejemplo, los conflictos de pareja generados por Facebook.

En el caso de Instagram sucede que las personas comienzan a compararse mucho y genera envidia, por ejemplo. La gente busca mejorar su salud, su estilo de vida y compararse con otras personas, eso influye en la imagen corporal. No hay sectores más vulnerables, en realidad todos y todas estamos expuestos a estas confrontaciones de lo que vemos en redes sociales con nuestra realidad.

Body positive, una tendencia que se convirtió en activismo Getty images

¿Qué opinas de tendencias como el body positive, consideras que realmente promueven problemas de salud?

Sexóloga Paulina Millán: Las cuentas de body Positive crean un equilibrio entre las otras cuentas que muestran estilos de vida perfectos, donde parece que todo está perfectamente orquestado y planeado. Después empiezan a surgir estas cuentas que la gente empieza a seguir mucho porque encuentran honestidad y se identifican con lo que siente la otra persona, no sólo generan envidia de algo que pareciera perfecto. Hay estudios serios que demuestran que si sólo sigues cuentas de cuerpos perfectos, que lucen perfectos y que usan filtros perfectos afecta de manera negativa tu autoestima incluso aunque consumas cuentas de body positive se necesitan 5 cuentas de body positive para contrarrestar el impacto emocional de una sola cuenta de vidas perfectas y es que no tenemos claro cómo distinguir la realidad de lo que se pone en redes sociales y esto ocurre en personas de todas las edades, no solamente en las personas jóvenes.

Seguir estas cuentas no te sube de peso, sino que te hace tener una apreciación más positiva de tu cuerpo y sobre todo más realista. Lo que estas cuentas promueven es el amor propio.

Dismorfia corporal por el uso desequilibrado de redes sociales Getty images

¿Consideras que sí hay algo valioso en la pornografía pedagógicamente hablando?

Sexóloga Paulina Millán: Muchas personas me han dicho que aprendieron trucos en la pornografía porque en la escuela no se los enseñaron, por ejemplo, hacer sexo oral. La pornografía sólo muestra una actuación, pero cuando no tienes nada algo es mucho. Algunas personas que no sabía ni siquiera cómo tocar un pene se instruyeron en la pornografía.

En una investigación que colaboré sobre la primera relación sexual y qué le hubiera gustado saber a las personas antes de iniciar su vida sexual puntea muy alto la respuesta ‘a mí me hubiera gustado que me dijeran que el sexo no es como la pornografía’ pues al final, la pornografía es ciencia ficción. Hay partes que están basados en la realidad, pero hay otras cosas que no. Ese es el equilibrio que no hemos encontrado en la pornografía.

Satanizar a la pornografía no ayuda mucho, lo que ayuda es acompañarla con educación sexual.

Satanizar a la pornografía no ayuda mucho, lo que ayuda es acompañarla con educación sexual. Getty images

¿Cómo gestionar y enfrentar los sentimientos negativos de autopercepción?

Lo que se ve en Internet no refleja la realidad Sexóloga Paulina Millán en entrevista exclusiva para Cosmopolitan

Sexóloga Paulina Millán: Es importante tener un equilibrio en las cuentas que sigues. En redes sociales sólo vemos una parte muy pequeña de la vida de quienes las manejan, sólo suben fotos de sus momentos más felices. Es importante hacernos conscientes de que sólo nos asomamos a una pequeña parte.

La mayor parte de las personas no tiene esos cuerpazos normativos, de hecho, sólo el 2% de la población mundial tiene esos rasgos físicos a los que todos aspiramos, jajaja.

También es importante dejar de hablar de body positive y convertirlo en body neutrality, o sea la neutralidad corporal. Ya no decir ‘esto está bien’, ‘esto está mal’, sino sólo decir ‘esto es’ y se acabó.