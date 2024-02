Motivos por los que no debes ser amiga de tu ex, según la psicología

La psicología nos revela los importantes motivos por los que no debes ser amiga de tu ex, sigue leyendo para saber porque puede ser síntoma de codependencia y esto no te permitirá continuar con tu vida

Cuando una pareja rompe, también desaparece un lenguaje de dos que incluye chistes locales y actividades que disfrutaban hacer juntos. Los recuerdos permanecen latentes esperando una señal para volver a cruzarse por tu mente y hacer que extrañes cosas que ya no existen, por ello resulta muy difícil soltar a otra persona que formó parte importante de tu rutina, de tus planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo.

Algunas veces nos planteamos la posibilidad de volver a estar en contacto con esa persona especial, aunque en otras modalidades, como la de ser amigos, sin embargo, la psicología advierte que si aún no has superado esa relación lo mejor es darte tiempo antes de considerar esa opción ya que esto podría tener otras consecuencias en tu salud emocional.

Respeten el duelo

Como ya sabes, el duelo es un proceso donde las emociones están a flor de piel y aunque no es lineal, algunos expertos han planteado que algunas de sus etapas son:



Negación

Enojo

Negociación

Depresión

Aceptación

Sin embargo, para que el duelo por una separación o ruptura amorosa sea exitoso debes pasar por todos estos síntomas, aunque en algunos casos se viven dentro de la propia relación cuando esta está agonizando y por algún motivo no se han atrevido a dar el paso fatal principalmente por el miedo a la soledad, en esos casos debes estar consciente de que hagas lo que hagas, esa relación ya no tiene rumbo y mucho menos futuro.

Lo que empieza mal, termina mal

Si decides tener una amistad con tu ex debes tener en cuenta que lo que inicia mal, termina mal y forzar una amistad que no se está dando de forma natural suele ser sumamente problemático ya que regularmente las relaciones amorosas terminan por desencuentros que derivan en sentimientos de rechazo, resentimiento y culpa. Si fundamentan una amistad basada en eso, realmente no habrá una relación sana para ninguno de los dos.

Lo que empieza mal, termina mal Getty images

Alimenta falsas esperanzas

Este es quizá el motivo más problemático para iniciar una relación de amistad con tu ex. Ya sea que tú o la otra parte sigan empeñados en resolver sus diferencias y que en un futuro no muy lejano exista una reconciliación, esto no te permitirá avanzar en el duelo y la pronta superación de la relación. Es como amarrarte un pie a la cama de tu ex y créelo, no vas a salir bien librada de ahí.

Alimenta falsas esperanzas Getty images

Estancamiento emocional

Tal como lo lees: establecer una amistad con tu ex es, básicamente, estancarte en una relación sentimental sin futuro que no te permitirá conocer y relacionarte con otras personas porque los sentimientos por tu ex siguen presentes ya que no han superado el duelo de la separación.

El contacto cero para reflexionar sobre lo que hiciste bien o mal durante la relación es necesario para dar el siguiente paso, quizá esto es lo más difícil de asimilar.

Estancamiento emocional Getty images

Miedo a la soledad

Cuando la relación en cualquiera de sus modalidades está fundamentada en el miedo a la soledad no habrá nunca una mejora, ya que esto crea una codependencia emocional que ambas partes depositan una sobre la otra. Desafortunadamente este tipo de relaciones generan heridas permanentes que van a determinar tus siguientes relaciones.

Miedo a la soledad Getty images

Pierdes de vista otras posibilidades

Probablemente el amor de tu vida está merodeándote y al no soltar a tu ex, no te permites voltear a ver otros horizontes. Con esto no queremos decir que al terminar debes buscar un remplazo inmediato, sino que mantener cercano a tu ex puede estar bloqueando el acercamiento a otras personas que podrían ser lo que estás buscando.

Aunque hay relaciones excepcionales donde el acuerdo mutuo es dejar de ser pareja y ser amigos de ahora en adelante, lo cierto es que se necesita mucha madurez emocional para no salir lastimados, antes de tomar una decisión reflexiona íntimamente si realmente ya estás preparada para ver a tu ex con otra persona y no salir herida porque ustedes ya sólo son amigos. Es posible, claro que lo es, pero si aún te sientes atrapada en esa relación, lo recomendable es darte un tiempo de contacto cero y explorar introspectivamente tus sentimientos.