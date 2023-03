Mito o realidad: ¿La vagina cambia de tamaño?

Durante mucho tiempo se han creado varios mitos en torno a la vagina, pocas personas se dan a la tarea de investigar antes de replicar la información que ha pasado de generación en generación y que, en varias ocasiones, resulta ser falsa. Seguramente has escuchado que el órgano sexual femenino cambia de tamaño con el tiempo, continúa leyendo para saber si es cierto o no.

Los cambios que experimenta tu vagina

La adolescencia

Cuando eres niña, la vagina permanece en un estado de reposo, pues no produce estrógenos ni hormonas, por lo tanto, es hasta la adolescencia donde tu organismo comienza experimentar cambios porque tus órganos sexuales terminan de desarrollarse a los 15 años de edad, es en este momento de tu vida que la vagina deja de crecer.

No se hace más grande por tener sexo

El mito más popular que existe en torno a la vagina es que entre más relaciones sexuales tengas, más grande se hará tu orificio vaginal; ¡mentira! Afortunadamente esta parte de tu cuerpo cuenta con una gran flexibilidad que permite que sea capaz de adaptarse a cualquier situación.

Lo que realmente provoca que tu vagina tenga varios cambios es el tiempo; entre más años cumples, tu cuerpo deja de producir sustancias que favorecen a tus partes íntimas. ¡Pero no entres en crisis! Puedes tomar pastillas para sustituir la producción de estas hormonas, solo necesitas visitar a un especialista para que te indique cuál es el tratamiento adecuando cuando llegue el momento.

El embarazo

¡El cuerpo de las mujeres es increíble! Durante 9 meses se somete a múltiples cambios para poder traer al mundo a un ser humano, hasta parece algo mágico. Es en este proceso cuando tu vagina puede experimentar ciertos cambios, hay veces que durante el parto se tiene que realizar un pequeño corte para que el bebé salga más fácilmente y esto puede provocar que tu vagina pierda un poco de firmeza.

No dejes que el tamaño de tu vagina te cause algún complejo, está científicamente comprobado que no es un factor que influya para que tu pareja sienta placer o viceversa, así que no te preocupes por este tema; todas las mujeres vamos a experimentar cambios en el cuerpo ¡lo mejor que puedes hacer es recibirlos con amor!