Mito o realidad: ¿A los hombres también les duele la primera vez que tienen relaciones íntimas?

Cuando se habla de la “primera vez”, solemos pensar que el dolor es algo que afecta exclusivamente a las mujeres. Sin embargo, ¿sabías que los hombres también pueden sentir molestias en su primer encuentro íntimo? Aunque no es tan común, sí puede suceder, y aquí te explicamos por qué.

¿Por qué puede dolerles?

Tensión y nervios:

Los nervios pueden causar rigidez en el cuerpo, lo que dificulta la relajación durante el acto sexual. Esta tensión puede provocar incomodidad, e incluso interferir con la erección o la penetración.

Falta de lubricación:

La fricción sin suficiente lubricación puede irritar el prepucio o el glande, generando molestias. Esto es común si no hay una buena comunicación o preparación previa.

Condiciones médicas:

Algunos hombres tienen fimosis (cuando el prepucio no se retrae completamente), lo que puede causar dolor durante el sexo. Esta y otras condiciones pueden requerir atención médica.

Falta de experiencia:

Como en cualquier cosa nueva, la inexperiencia puede generar pequeños errores, desde un ritmo poco adecuado hasta movimientos que causen incomodidad.

Aunque esas molestias no son tan frecuentes como en las mujeres, sí ocurre. Estudios como los publicados en The Journal of Sexual Medicine indican que un porcentaje de hombres reporta dolor o incomodidad en sus primeras experiencias sexuales, ya sea por razones físicas o psicológicas.

Sentir molestias la primera vez no es algo “normal” ni debe aceptarse como tal. La clave está en priorizar la comodidad, el placer y la conexión emocional. Cada experiencia es única, y lo más importante es que ambos se sientan cómodos y en confianza.