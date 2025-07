Mgen: la ITS silenciosa que cada vez afecta a más mujeres jóvenes

Cuando se trata de infecciones de transmisión sexual, seguramente conoces las más populares y haces de todo para evitar contagiarte. Pero, ¿alguna vez habías escuchado del Mgen?

Esta es una infección silenciosa que se está volviendo más común entre mujeres sexualmente activas. Su nombre completo es Mycoplasma genitalium, y aunque no suene tan familiar como la clamidia o la gonorrea, cada vez preocupa más a especialistas en salud sexual por lo difícil que es detectarla.

Por qué Mgen es una ITS que no debes ignorar

Mgen es una bacteria que se transmite por contacto sexual sin protección, ya sea vaginal, anal u oral. Lo delicado es que muchas personas pueden tenerla sin presentar ningún síntoma, lo que facilita que se contagie sin que nadie lo note. Pero cuando sí hay molestias, se llegan a confundir con otras infecciones, lo que complica aún más su diagnóstico.

Entre los síntomas más comunes están el dolor o ardor al orinar, flujo vaginal diferente al habitual, sangrados entre periodos, dolor durante el sexo o en la parte baja del abdomen. Cabe mencionar que no sentir nada también es una posibilidad, y eso es justo lo que la hace peligrosa.

El riesgo de no detectarla a tiempo es alto. Si se deja sin tratar, Mgen puede convertirse en problemas como enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, dolor crónico o incluso aumentar el riesgo de contraer otras ITS. Y como si eso no fuera suficiente, algunas cepas de esta bacteria ya han desarrollado resistencia a ciertos antibóticos, lo que hace su tratamiento más complicado.

Pero antes de caer en pánico, la buena noticia es que se puede tratar, y prevenir. Desde cosas tan sencillas como usar condón o barreras dentales, hacerse chequeos regulares y tener conversaciones abiertas sobre salud sexual con tus parejas puede hacer toda la diferencia. Al final del día, lo más importante es no normalizar el malestar o los cambios extraños en tu cuerpo.