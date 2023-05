Los orgasmos masculinos pueden fingirse; así es como logran hacerlo

Sí, los hombres también pueden fingir orgasmos, ¡te contamos cómo!

Un estudio realizado en España de Bijoux Indiscrets reveló que el 21% de los chicos a los que les realizaron la prueba, admitieron haber fingiendo placer durante una relación sexual por lo menos una vez en su vida. Aunque te parezca increíble de creer, hay diferentes factores que empujan a los hombres a fingir un orgasmo, continúa leyendo para conocer algunos de ellos.

¿Por qué los hombres fingen un orgasmo?

Las razones por las que ellos deciden fingir un orgasmo, son muy simples; hay días en los que llegan cansados de trabajar pero su masculinidad no les permite expresar que realmente no quieren tener sexo, esto se debe a temen quedar mal contigo.

En ocasiones simplemente no terminan, pero eso no quiere decir que no disfrutaron la relación, sin embargo, saben que vivimos en una cultura que relaciona estrechamente al orgasmo con el placer; o sea, estamos acostumbrados a que estas dos palabras deben ir juntas, pero hay ocasiones en las que no es así ¡y no pasa nada!

Por otro lado, también puede suceder que perciben que tú sí estás disfrutando de la relación, así que prefieren sacrificarse y fingir un orgasmo para no hacerte sentir mal porque les da pena comunicar lo que no les gusta.

Recuerda que casi todos los hombres tienen un gran miedo a fallar en el sexo, básicamente la mayoría cree que deben ser expertos en el tema, sino es como si perdieran su valor en la cama.

¿Cómo lo hacen?

Para empezar, primero tiene que existir una erección, ¡que claramente ningún hombre puede fingir! Después, mientras sucede la penetración, solamente debe hacer algún ruido o movimiento que haga parecer que está disfrutando demasiado; por último, se retira el condón rápidamente para que no te des cuenta.

Así como pasa con las mujeres, los hombres sienten vergüenza de hablar sobre su sexualidad abiertamente, por lo tanto, para ellos es más fácil fingir un orgasmo que hablar sobre sus emociones.

Si tú te has dado cuenta que tu pareja está fingiendo orgasmos, lo mejor que puedes hacer es hablar con él para entender sus razones, de esta forma, pueden encontrar una solución en conjunto.