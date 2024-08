Los mitos del sexo oral relacionados con ITS que debemos erradicar de inmediato

Aunque no es posible quedar embarazada a través del sexo oral, se corren otros riesgos reales que debes tener en cuenta para realizar una práctica segura

Como cualquier otra práctica sexual, el sexo oral tiene sus propios riesgos, mismos que debes tomar en cuenta para disminuir cualquier riesgo y consecuencia en la salud bucal.

Hoy en Cosmopolitan hemos preparado para ti una lista de 5 mitos sobre el sexo oral para que la próxima vez tomes las medidas necesarias para disfrutar libremente, pues, aunque no es posible un embarazo, hay otros riesgos que sí es importante considerar.

La boca no trasmite ITS

Aunque no lo creas, la boca es el lugar ideal para la reproducción de bacterias de origen sexual gracias a la similitud de condiciones que tiene con los genitales. Por la similitud de condiciones, la humedad de la boca favorece al desarrollo de ITS, entre las que destacan el virus del papiloma humano (VPH), el herpes genital y la gonorrea.

No debes lavarte los dientes antes del sexo oral

El contagio de ITS ocurre con o sin higiene bucal previa, por lo que lavarse o no los dientes antes de tener contacto sexual es irrelevante, sin embargo, sí hay que cuidar que no tengas heridas con sangrados en las encías para evitar el contagio de enfermedades como el VIH.

No es necesario utilizar condón durante el sexo oral

Tal cual como en los genitales, el uso de preservativo previene hasta en un 99% el contagio de ITS, por lo que su uso se recomienda en cualquier contexto.

Si se retira el pene antes de eyacular no hay posibilidad de contagio

Aunque las ITS se contagian a través de los fluidos, no sólo ocurre a través del semen ya que también hay una posibilidad latente en el líquido preseminal.

El único peligro del sexo oral es la transmisión de ITS

Falso, aunque es en parte cierto, algunos tipos de cáncer está asociados al contagio de VPH, así como la aparición y el crecimiento de verrugas en la garganta, cachetes, encías e incluso pérdida de la voz por enfermedad en cuerdas vocales.