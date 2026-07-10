Los beneficios de tener al menos un orgasmo al día, según la ciencia

Más allá del gusto obvio de tener un orgasmo, la ciencia ha comprobado que este proceso desata una cascada de hormonas y beneficios que impactan directamente tu bienestar físico y emocional. Durante el clímax, el cuerpo libera endorfinas, oxitocina y dopamina, un combo hormonal que no solo se siente increíble, sino que también trabaja a tu favor de varias formas.

Ayuda a dormir mejor y a reducir el estrés

Las endorfinas y la oxitocina tienen un efecto relajante que ayuda a conciliar el sueño más rápido y a dormir con mayor calidad, razón por la cual muchas personas sienten sueño casi inmediato después de un orgasmo. Ese mismo efecto también funciona como un calmante natural para el estrés del día, ayudando a que el cuerpo baje sus niveles de cortisol y entre en un estado de relajación genuina.

Actúa como analgésico natural

Uno de los beneficios más interesantes para las mujeres es que las endorfinas liberadas durante el orgasmo pueden ayudar a aliviar dolores como los cólicos menstruales o el dolor de cabeza, ya que afectan directamente la forma en la que el cuerpo procesa el dolor.

Es bueno para tu corazón

Durante el orgasmo, tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial aumentan temporalmente, lo que técnicamente convierte a esta actividad en un pequeño ejercicio cardiovascular. Aunque no reemplaza al ejercicio diario, tener una vida sexual activa con orgasmos regulares se ha relacionado con una mejor salud cardíaca en general.

Mejora tu estado de ánimo

La oxitocina, conocida como la hormona del amor y la felicidad, junto con la dopamina, generan una sensación de bienestar que puede extenderse incluso varios días después del encuentro. Distintos estudios han encontrado una relación clara entre el interés sexual activo y una sensación general de bienestar emocional.

No necesitas convertir esto en una obligación diaria, pero sí vale la pena saber que priorizar tu placer no es solo autocuidado en el sentido emocional, sino que tiene beneficios físicos reales y respaldados por la ciencia.

