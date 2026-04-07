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Amor y Sexo

Los 5 tipos de curvaturas y cómo sacarles provecho según la posición

¿Sabías que su forma dicta tu placer? Aprende a mapear su anatomía y elige la posición perfecta para estimular tu punto G sin fallar.

Abril 06, 2026 • 
Scarlet Valencia
penes plátanos

Los 5 tipos de curvaturas y cómo sacarles provecho según la posición.

Getty Images

Así como nosotras tenemos diferentes tipos de vulvas, ellos tienen “personalidades” allá abajo. Una curva no es un error de fábrica; es un mapa del tesoro si sabes qué botón apretar. Si sientes que “no encajan” en ciertas posiciones, no es tu culpa ni la de él, es que están usando el manual equivocado. Hoy te doy la guía técnica para que cada ángulo sea un pase directo al clímax.

La ingeniería del placer

Basamos esta guía en los principios de la biomecánica sexual y estudios del sexólogo Dr. Ian Kerner. La clave está en el ángulo de incidencia sobre las paredes vaginales.

  1. La curva hacia arriba (El gancho). Es el “Santo Grial” del punto G. Posición: Misionero 2.0: con almohada bajo tu cadera o tú arriba dándole la espalda. El roce será constante y directo.
  2. La curva hacia abajo. Ideal para la estimulación profunda. Posición: De perrito pero con el torso bajo. El ángulo golpeará zonas que usualmente se ignoran, creando una sensación de plenitud total.
  3. La curva a la izquierda o derecha. Requiere ajuste de eje. Posición: Cucharita o de lado. Al estar ambos de costado, la curva se alinea con la inclinación natural de tu canal vaginal.
  4. El Recto. Versatilidad pura. Posición: Piernas al hombro. Permite una entrada profunda y rítmica. Aquí tú controlas la fricción con tus músculos pélvicos.
  5. El “cuchara”. Base delgada, punta ancha. Posición: Vaquera invertida. El peso y el movimiento circular aprovechan la punta ancha para masajear el cuello uterino y las paredes laterales.
penes

Freepik

Cosmo Tip

No tengas miedo de pedirle que se mueva “un milímetro a la derecha”. La comunicación técnica en la cama es lo que separa un “meh” de un "¡DIOS MÍO!”.

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