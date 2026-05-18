Lo que revela la forma en que un hombre te abraza, según la psicología

Hay abrazos que se sienten como trámite y abrazos que se sienten como respuesta a una pregunta que nunca hiciste en voz alta. El cuerpo habla un idioma propio y, cuando se trata de los hombres especialmente, a veces es el único lugar donde la verdad aparece sin filtros.

Por qué el abrazo importa tanto

Cuando nos abrazamos, el cuerpo libera oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza. Un estudio publicado en Psychological Science encontró que el contacto físico frecuente está directamente relacionado con los niveles de satisfacción emocional en una relación. Y según la neuróloga integrativa Ilene Ruhoy, el abrazo también intercambia energía entre dos personas de una manera que el cerebro procesa como señal de conexión o de distancia.

Lo que cada tipo de abrazo dice realmente

El abrazo de dos brazos que no termina

Ambos brazos, cuerpo completo, sin espacio entre los dos, y dura más de lo que cualquier abrazo “de cortesía” duraría. Este es el abrazo que más claramente comunica que él no quiere que te vayas. El experto en intimidad Julian Colker lo describe como una señal de conexión emocional profunda. Cuando un hombre abraza así, no está pensando en el abrazo. Está pensando en ti.

El abrazo corazón a corazón

Los dos se inclinan hacia el mismo lado, los pechos se tocan, hay contacto real entre los cuerpos. Según la coach de intimidad Marla Mattenson, este tipo de abrazo es el más íntimo de todos porque requiere una apertura física y emocional que no se da con cualquier persona. Los abrazos de al menos 20 segundos en esta posición generan una liberación de oxitocina especialmente intensa. Si él abraza así, no es casualidad.

El abrazo por detrás

Él viene desde atrás, sus brazos te rodean. Este abrazo comunica protección y territorialidad en el mejor sentido: quiere que sepas que está ahí. Según los expertos en lenguaje corporal consultados en Marriage.com, el abrazo por detrás también indica confianza establecida. No se abraza así a alguien con quien no se tiene un vínculo real, porque es una posición que requiere que ella no lo rechace.

El abrazo de un brazo o el abrazo lateral

Uno de los más honestos en lo que no dice: “no estoy completamente en esto”. El intimacy expert Julian Colker lo resume sin rodeos: el abrazo lateral significa que emocionalmente no hay entrega total. Puede ser un amigo cercano, puede ser alguien que todavía no sabe cómo posicionarse contigo, puede ser alguien que simplemente no siente más. Los tres escenarios dan información.

El abrazo rápido y con salida

Un brazo, dos segundos, ojos buscando hacia otro lado. Este abrazo dice exactamente lo que parece: obligación social o incomodidad. No busques más lectura. El cuerpo en este caso es el más honesto de los dos.

El abrazo largo después de una pelea

Este tiene su propia categoría porque es de los más reveladores. Cuando después de un conflicto él busca el abrazo largo, es una señal de reparación del vínculo, de que el conflicto no cambió cómo se siente. La investigación sobre apego romántico señala que la capacidad de buscar reconexión física después de una pelea es uno de los marcadores más fuertes de un apego seguro.

Presta atención no solo a cómo te abraza, sino a cuándo busca el abrazo. El abrazo espontáneo, sin que haya un saludo o una despedida de pretexto, es el que más dice sobre cómo se siente cuando no está performando nada.

