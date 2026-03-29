Lo que nadie te dice sobre tener relaciones embarazada

Si pensabas que quedar embarazada era el fin de tu vida sexual activa, prepárate para la sorpresa de tu vida. Entre las náuseas y el cansancio, hay un “sweet spot” donde tus hormonas te convierten en una verdadera diosa multiorgásmica. Olvida el miedo a “lastimar al bebé” (spoiler: está súper protegido); hoy vamos a hablar de lo que tu ginecólogo no te dice sobre la hipersensibilidad y el flujo sanguíneo que te harán ver las estrellas.

Hipersensibilidad genital. El aumento del volumen sanguíneo en la zona pélvica hace que el clítoris esté más “despierto” que nunca. Según la Dra. Mary Jane Minkin (Yale), esto facilita orgasmos más intensos.

El aumento del volumen sanguíneo en la zona pélvica hace que el clítoris esté más “despierto” que nunca. Según la Dra. Mary Jane Minkin (Yale), esto facilita orgasmos más intensos. Lubricación natural extra. El estrógeno a tope hace que no necesites ayuda externa. Es tu cuerpo en su estado más receptivo.

El estrógeno a tope hace que no necesites ayuda externa. Es tu cuerpo en su estado más receptivo. El bebé está a salvo. El saco amniótico y el tapón mucoso son barreras impenetrables. A menos que tu médico indique reposo, el sexo es salud.

El saco amniótico y el tapón mucoso son barreras impenetrables. A menos que tu médico indique reposo, el sexo es salud. Beneficios del orgasmo. Las contracciones uterinas leves del clímax son como un “ejercicio” para el útero, y las endorfinas le llegan directo al bebé, relajándolo también a él.

Dato Cosmo

Muchas mujeres experimentan su primer orgasmo múltiple durante el segundo trimestre gracias a la congestión pélvica.

Tu cuerpo está creando vida, pero no ha dejado de ser una fuente de placer. ¡Disfruta de tu nueva sensualidad!

