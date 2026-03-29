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Amor y Sexo

Lo que nadie te dice sobre tener relaciones embarazada

Descubre por qué el segundo trimestre es el “pico” del placer femenino y cómo conectar con tu cuerpo durante esta etapa.

Marzo 29, 2026 • 
Scarlet Valencia
Las cosas que nadie te dice sobre tener sexo embarazada

Lo que nadie te dice sobre tener relaciones embarazada

Getty Images

Si pensabas que quedar embarazada era el fin de tu vida sexual activa, prepárate para la sorpresa de tu vida. Entre las náuseas y el cansancio, hay un “sweet spot” donde tus hormonas te convierten en una verdadera diosa multiorgásmica. Olvida el miedo a “lastimar al bebé” (spoiler: está súper protegido); hoy vamos a hablar de lo que tu ginecólogo no te dice sobre la hipersensibilidad y el flujo sanguíneo que te harán ver las estrellas.

  • Hipersensibilidad genital. El aumento del volumen sanguíneo en la zona pélvica hace que el clítoris esté más “despierto” que nunca. Según la Dra. Mary Jane Minkin (Yale), esto facilita orgasmos más intensos.
  • Lubricación natural extra. El estrógeno a tope hace que no necesites ayuda externa. Es tu cuerpo en su estado más receptivo.
  • El bebé está a salvo. El saco amniótico y el tapón mucoso son barreras impenetrables. A menos que tu médico indique reposo, el sexo es salud.
  • Beneficios del orgasmo. Las contracciones uterinas leves del clímax son como un “ejercicio” para el útero, y las endorfinas le llegan directo al bebé, relajándolo también a él.
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Muchas mujeres experimentan su primer orgasmo múltiple durante el segundo trimestre gracias a la congestión pélvica.

Tu cuerpo está creando vida, pero no ha dejado de ser una fuente de placer. ¡Disfruta de tu nueva sensualidad!

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Scarlet Valencia
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