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Amor y Sexo

Lo que los hombres piensan cuando una mujer toma iniciativa en la intimidad

Tomar iniciativa en la intimidad puede cambiar muchísimo la dinámica sexual. Esto es lo que muchos hombres realmente piensan cuando una mujer se siente segura y participa activamente.

Mayo 13, 2026 • 
Pamela López
Lo que los hombres piensan cuando una mujer toma iniciativa en la intimidad

A mature, loving couple is looking at each other lying on a hotel bed. They seem to be in love as the woman smiles gladly at her partner. In the background, dark furniture and a green wallpaper can be seen.

Hinterhaus Productions/Getty Images

Durante muchísimo tiempo se nos enseñó que una mujer “debía dejarse conquistar”, esperar, reaccionar, ser deseada, pero no necesariamente mostrar deseo de vuelta.

Y aunque claramente eso ha cambiado muchísimo, todavía hay mujeres que sienten nervios de tomar iniciativa durante la intimidad porque temen verse “demasiado intensas”, dominantes o fuera de lugar.

Pero la realidad es que, para muchísimos hombres, una mujer que demuestra deseo genuino puede ser increíblemente atractiva.

Sentirse deseados también les importa muchísimo

Hay una idea muy equivocada de que los hombres siempre tienen seguridad absoluta en temas sexuales. No es cierto.

Muchísimos también sienten nervios, inseguridad o miedo al rechazo, especialmente al inicio de una relación o conexión.

Por eso, cuando una mujer toma iniciativa, manda un mensaje clarísimo: “te deseo también”.

Y sí, eso puede cambiar completamente la energía.

No se trata de “hacer demasiado”

Y aquí está algo importante.

Tomar iniciativa no significa convertirte en alguien que no eres ni actuar como personaje de película.

Muchas veces son cosas pequeñas: tomar su mano, acercarte primero, besar su cuello, decir lo que quieres, cambiar el ritmo o simplemente demostrar que estás disfrutando el momento.

La seguridad normalmente se siente muchísimo más sexy que intentar verte “perfecta”.

También cambia la conexión emocional

Cuando una mujer participa activamente, la intimidad suele sentirse mucho más mutua y menos como algo unilateral.

Y eso genera más confianza, más tensión sexual y muchísimo más juego entre ambos.

Porque al final, el deseo se vuelve muchísimo más intenso cuando ambas personas sienten que están igual de involucradas.

sexualidad Intimidad
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