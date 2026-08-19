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Amor y Sexo

Lo que hace que una mujer sea inolvidable después de una cita

No se trata de parecer perfecta. Estos comportamientos pueden hacer que una mujer deje una impresión positiva y memorable después de una cita.

Agosto 19, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Lo que hace que una mujer sea inolvidable después de una cita

Getty Images

Hay citas que terminan más rápido de lo que empezaron y desaparecen de nuestra memoria al día siguiente, así sin más. Y hay otras que, aunque no hayan sido perfectas, te dejan pensando en esa persona durante horas o incluso días. ¿Qué factores marcan esta diferencia? Quizá cómo fluyó la conversación, las risas que compartieron o simplemente la sensación de haberte sentido cómoda y tú misma durante toda la cita. Y es que lo que hace que una persona sea memorable, más allá de su atractivo físico, tiene mucho que ver con cómo hace sentir a alguien durante la interacción.

Entonces, ¿qué hace que una mujer sea difícil de olvidar después de una cita? Hay ciertos comportamientos y pequeños detalles que pueden hacer que esa experiencia permanezca en la memoria mucho después de haberse despedido.

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Muestra interés genuino

Una conversación memorable no consiste en esperar tu turno para hablar, sino en escucharlo con atención, hacer preguntas y mostrar curiosidad genuina. Esto puede generar una sensación de conexión mucho más fuerte que alguien que intenta impresionar constantemente.

No trates de parecer perfecta

Sé tú misma, no tengas miedo a mostrar tu personalidad tal y como es. Intentar causar una impresión impecable puede hacer que una cita se sienta menos auténtica, por eso no tengas miedo de reír a carcajadas, de contar anécdotas ridículas o de reconocer que no estás informada sobre algún tema específico. Sé auténtica y espontánea, eso hace que una mujer sea inolvidable.

No reveles todo en una sola noche

Mantén el misterio. No significa que finjas ser algo que no eres, pero no cuentes absolutamente todo sobre ti de forma inmediata. Deja que ciertas partes de tu personalidad aparezcan poco a poco con el fin de que la otra persona sienta curiosidad por seguir descubriéndote.

Habla de cosas profundas

Una conversación puede comenzar con “¿a qué te dedicas?”, "¿cuántos hermanos tienes?”, "¿cuáles son tus pasatiempos favoritos?”, pero puede terminar hablando de tus más grandes miedos, tus metas a futuro y las experiencias que más han marcado tu vida. Esa transición es la que puede convertir una cita convencional en una experiencia mucho más memorable.

Habla sobre tu vida

Una mujer que demuestra que es feliz con su vida y que tiene intereses propios resulta ser mucho más atractiva. Habla sobre tus amigos, proyectos, hobbies, viajes o cosas que demuestren que tu vida ya existe antes de esa cita y continuará independientemente de lo que ocurra después. Eso hará que la otra persona se interesa mucho más en ti.

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Por qué cada vez más mujeres se ponen canela detrás de las orejas antes de una cita

Getty Images

cómo ser inolvidable para un hombre qué hace que una mujer sea inolvidable
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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