¿Las mujeres eyaculan? Descubre la verdad sobre la eyaculación femenina

Cuando pensamos en la palabra eyaculación, lo más común es que lo relacionen con los hombres, pero, ¿sabías que las mujeres también pueden hacerlo? Si alguna vez te has preguntado si las mujeres eyaculan y qué implica esto, aquí te lo explicamos de qué va.

¿Qué es la eyaculación femenina?

Como tal, la eyaculación femenina hace referencia a la expulsión de un líquido espeso y de color blanco o grisáceo desde la uretra durante el orgasmo. Se cree que dicho fluido viene de las glándulas de Skene, también conocidas como las glándulas parauretrales o “próstata femenina”, ubicadas cerca de la uretra.

¿Todas las mujeres eyaculan?

No todas las mujeres experimentan la eyaculación durante el orgasmo. Una investigación de 2017 encontró que casi el 70% de las mujeres lo hacen, mientras que otros estudios dicen que el porcentaje de mujeres ronda entre el 10% y 50%. En algunos casos, el líquido puede irse a la vejiga en lugar de salir por la uretra, lo que hace que algunas mujeres no se den cuenta de que han eyaculado.

¿Es lo mismo que el “squirting”?

Aunque es fácil confundirlo, la eyaculación femenina y el “squirting” no son lo mismo. El “squirting” es cuando hay expulsión de un líquido claro y abundante durante la excitación o el orgasmo. Algunos estudios sugieren que este fluido proviene principalmente de la vejiga y contiene urea, un componente de la orina, aunque también puede mezclarse con secreciones de las glándulas de Skene.

¿Debería preocuparme si no eyaculo?

No hay de qué preocuparse, la eyaculación femenina no es un indicador de placer o satisfacción sexual. Cada cuerpo es único, y la falta de eyaculación no significa que algo esté mal. Lo importante es que te sientas cómoda y disfrutes de tus encuentros sexuales según tus preferencias e intereses.