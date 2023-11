Las 8 tendencias de la nueva era del dating para el 2024

2024 será el año del “tiempo de mí" que pondrá mayor valor a la vulnerabilidad, a la aceptación radical y a prioridades compartidas.

Bumble ha recopilado opiniones y posturas de más de 25,000 solteros y solteras de todo el mundo, incluyendo a 1,472 mexicanos, para identificar lo que definirá las relaciones y las citas en el próximo año. Las tendencias de Bumble para 2023 se centraron en el amor sin fronteras con Wanderlove, las citas más allá de tu tipo con Open-casting y el establecimiento de nuevos límites con nuestras parejas, nuestras vidas laborales y nuestras finanzas.

Mirando hacia el futuro, el 2024 está destinado a ser el año del “tiempo de mí" en las citas y las relaciones, con más personas que buscan en su interior lo que valoran y quieren. Esta priorización personal hace que los solteros y solteras rechacen la constante búsqueda de la perfección, desechen cronogramas rígidos y desactualizados, se rebelen ante quienes toman las citas como una tarea o trabajo y valoren más la vulnerabilidad emocional, la autoaceptación y las prioridades compartidas.

Al acercarse el 2024, hay un aire de optimismo y claridad para el año del “tiempo de mí", ya que la investigación de Bumble* muestra que casi la mitad (49%) del total de los encuestados, tienen una visión clara de lo que quieren en sus vidas románticas para el próximo año.

Las tendencias de la nueva era del dating para el 2024

1. “Menos es más” (amor intergeneracional)

Conocer gente más allá de su ‘tipo’, ha llevado a un aumento en relaciones que no distinguen entre generaciones. Los solteros y solteras en Bumble están cada vez más abiertos a conectar tanto con personas mayores como con más jóvenes. La mitad de las personas encuestadas (50%) considera que la edad es sólo un número y que no determina el éxito de una relación. De hecho, casi 1 de cada 2 de las mujeres (45%) señaló que saldría en citas con personas menores que ella. Los juicios respecto a la edad se están desvaneciendo; en el último año, 2 de cada 5 (39%) de los mexicanos encuestados aceptan que se han vuelto menos críticos con respecto a las diferencias de edad en una pareja.

2. Nosotros = Nuestras Causas

Hoy en día, los solteros buscan prioridades compartidas y esperan que sus parejas no solo se preocupen por causas sociales, sino que también se involucren activamente en estas. Esta tendencia se refiere al aumento de personas que valoran la participación en temas que les importan. Para el 15% de los encuestados en México es clave que su pareja no solo se interese en temas políticos y causas sociales, sino que se comprometa activamente en ellos; de hecho, un 28% considera que eso les hace más atractivos. La investigación de Bumble también muestra que 8% de las mujeres mexicanas y 10% de los varones consideraría dejar de salir con alguien que no se interesa en causas sociales. Cuando se trata de comprometerse con causas, las tres principales más importantes entre los mexicanos son: los derechos humanos, los derechos de los animales y el medio ambiente.

Las tendencias de la nueva era del dating para el 2024 Foto: Getty Images

3. Aceptación radical

Desde el biohacking (modificación genética biónica), hasta ser parte del club de las 5am y escuchar podcasts de autoayuda, ha habido un aumento en las personas que se ‘auto optimizan’, esforzándose por convertirse en una versión perfecta de sí mismos. Esto ha llevado a que 1 de cada 3 (34%) de las mexicanas sientan que hay más presión social para cambiar o mejorar hacia las mujeres que hacia los hombres. Para algunos (14%) existe incluso un sentimiento de “no ser digno” de tener una pareja, si no está en constante mejora. De cara a 2024, los solteros están rebelándose contra la exigencia de superación constante, con casi 8 de cada 10 mujeres (78%) y 6 de cada 10 hombres (62%) que están tomando medidas activas para sentirse más felices con quienes son aquí y ahora. Asimismo, el 26% de las mujeres mexicanas afirma que sólo saldrá con personas que no intenten hacerlas cambiar.

4. Intimidad emocional

Para las personas de hoy, y especialmente las mujeres, parece que la atracción se reduce a una aspecto clave: la intimidad emocional. Los solteros se centran en encontrar seguridad, protección y comprensión, con un tercio (32%) de las personas encuestadas en México que creen que la intimidad emocional es ahora más importante que el sexo, y que es incluso más atractiva que la conexión física. Cuando se trata de citas, 8 de cada 10 mujeres (81%) dicen que es fundamental que su pareja comprenda tanto la intimidad emocional como la física. En 2024, será el momento de conectarse con los sentimientos.

Las tendencias de la nueva era del dating para el 2024 Foto: Getty images

5. Masculinidad sin tabúes

2023 ha estado lleno de conversaciones globales sobre la masculinidad y los roles de género en la moda, los medios de comunicación, los deportes, la música y el cine (¿ken-ergía?). En cuanto a las relaciones, 4 de 10 hombres mexicanos (39%) afirma que ha cambiado activamente su comportamiento para desarrollar mejores relaciones, y más de una cuarta parte de ellos (27%) considera que el aspecto más importante en una relación tiene que ver con mostrarse abierto y vulnerable. Para 29% de los hombres mexicanos esta apertura recién descubierta ha tenido un impacto positivo en su salud mental y casi 1 de cada 3 (28%), no saldría con alguien que no sea receptivo a la vulnerabilidad.

6. A mi propio ritmo

Las personas, especialmente las mujeres, continúan sintiendo una presión constante para seguir las cronologías de relaciones tradicionales. En el 2024, estamos viendo cómo las mujeres están construyendo activamente sus propias líneas del tiempo, con 1 de cada 3 (34%) de ellas diciendo que ya no se centran en adherirse a las cronologías y los hitos tradicionales de relaciones sentimentales. Asimismo, el 71% de las mujeres mexicanas encuestadas busca una relación a largo plazo y sólo el 12%, matrimonio. Para casi un tercio de las mujeres mexicanas (35%), todo esto se traduce en salir únicamente con personas que compartan la misma perspectiva en cuanto a plazos e hitos. En cuanto a presiones de su círculo cercano, casi 1 de cada 5 (18%) señaló evitar activamente a amigos y familiares que las presionen con el cumplimiento de plazos.

Las tendencias de la nueva era del dating para el 2024

Foto: Getty images

7. MVP (El jugador más valioso)

Con una nueva ola de estrellas deportivas femeninas, una corriente constante de documentales deportivos y los torneos y competencias - como el fútbol en la liga femenil que cada día cobra más importancia -, el deporte está listo para ocupar un lugar destacado en las citas. Cuando se trata de deportes, 1 de cada 3 (24%) mexicanos indicaron que es importante compartir el interés por la misma disciplina y si hablamos de disfrutar viendo los mismos eventos deportivos, 22% de los mexicanos considera que éste es uno de los aspectos importantes en una potencial pareja. Asistir juntos a eventos deportivos es importante para el 37% de los mexicanos encuestados, siendo una tendencia más alta entre los Millennials (40%).

8. Despacio que voy deprisa

Este año la priorización del autocuidado y la salud mental ha llevado a que mucho más de la mitad (69%) de los solteros sean más abiertos acerca de la misma y hagan un esfuerzo por no ir tan deprisa. Las personas solteras están replanteando cómo salir en citas para proteger mejor su bienestar, con un 23% de mexicanos practicando ‘slow dating’ y tomando en consideración el número de citas para priorizar la calidad sobre la cantidad, especialmente entre las mujeres (55%). De hecho, más de 1 de cada 3 (42%) de las mujeres están buscando activamente personas que valoren tanto el tiempo como el autocuidado.

Las tendencias de la nueva era del dating para el 2024 Foto: Getty Images

“Nuestra investigación nos muestra que las conversaciones culturales están influyendo fuertemente en la forma en que la gente de Bumble tiene citas: potenciando su sentido del yo y buscando personas que valoren lo que también es importante para ellos, ya sean causas sociales, estilos de vida o simplemente su equipo deportivo favorito. 2024 empezará una nueva era del dating donde las personas tendrán más poder que nunca para priorizar lo que valoran y lo que no van a tolerar, lo que llevará a una nueva claridad sobre lo que quieren en su vida romántica”, comentó Javier Tuirán, Director de Comunicación para Bumble en Latinoamérica.

Nuevas funciones para los solteros

Para que los solteros saquen el máximo partido a 2024, Bumble ha lanzado nuevas funciones, como Best Bees, un conjunto diario de cuatro perfiles compatibles que te ayudarán a encontrar conexiones más relevantes más rápidamente. ¿Ves a alguien que también comparte tu pasión por el deporte o la sostenibilidad? Puedes enviarle un mensaje con la función Cumplidos.