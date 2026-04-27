Las 6 señales que delatan a un hombre infiel, aunque intente ocultarlo, según la psicología.

El instinto femenino rara vez se equivoca, solo que a veces nos convencemos de que “no es para tanto” para no enfrentar la verdad. Cuando un hombre está jugando a dos bandos cambia su forma de ser por más que intente ocultarlo. No necesitas ser el FBI ni desbloquearle el teléfono; solo necesitas observar cómo ha cambiado su energía y sus rutinas.
- La “privacidad explosiva” con el celular: Según la terapeuta de parejas Dra. Tracy Dalgleish, no es solo que no te lo preste, es que reacciona con ira o pánico si por error tocas su teléfono o si llega una notificación mientras estás cerca.
- Gastos inexplicables y “lagunas” de tiempo: Si de pronto tiene juntas de trabajo a las 9 p.m. o gastos en efectivo que no puede explicar, su contabilidad emocional está fallando.
- Cambio drástico en el deseo sexual: Puede ser por falta, ya está satisfecho en otro lado, o por exceso, se siente culpable e intenta compensar. Cualquier cambio brusco en el ritmo habitual es una señal.
- Proyección de culpa: Te acusa a ti de ser infiel o de ser “demasiado celosa” sin motivo. Psicológicamente, esto desvía la atención de su propio comportamiento.
- Nueva obsesión con su apariencia: Si después de años de usar los mismos calcetines rotos, de pronto va al gym, usa perfume nuevo y se cuida la piel, alguien más está siendo su motivación.
- Distancia emocional y críticas constantes: Empieza a pelear por pequeñeces. Esto es un mecanismo de defensa para justificar su infidelidad en su propia mente: “Ella es insoportable, por eso busqué a alguien más”.
Tip Cosmo
Fíjate en su consistencia narrativa. Los mentirosos suelen dar demasiados detalles o cambiar la historia ligeramente cada vez que la cuentan. La verdad es simple; la mentira necesita adornos. Si tu paz se acaba donde empieza su misterio, es hora de poner límites.
