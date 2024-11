Las 5 excusas más comunes que usan los hombres cuando duran poco en la cama

La falta de imaginación también es recurrente cuando duran poco en la cama, estas son las excusas que utilizan los hombres para disculparse…

Aunque no existe un tiempo mínimo estandarizado para clasificar la calidad del sexo, sí hay un consenso entre algunos terapeutas que sugieren que ‘demasiado corto’ va de uno a dos minutos; se considera ‘adecuado’ al acto que dura entre tres a siete minutos; ‘deseable’, de siete a 13 minutos; y ‘demasiado largo’ de 10 a 30 minutos.

Cabe destacar que el tiempo no garantiza la calidad del acto, pues de nada sirve tener un encuentro de 10 minutos si sólo está centrado en el placer de ellos, lo que queremos decir es que en el sexo todo es tan relativo según la pareja lo acuerde previamente.

Desafortunadamente, hay encuentros que ni siquiera te permiten la oportunidad de evaluar el desempeño de él ya que son igual de rápidos que Usain Bolt —quien corrió 100 metros en 9.58 segundos en el 2009—.

Esos velocistas tienen algo en común: la excusas que utilizan suelen ser siempre las mismas y hoy en Cosmopolitan te presentamos el top 5 de excusas más comunes que utilizan los hombres que duran poco en la cama.

Es que te mueves muy rico

Sin duda, la excusa más recurrente para justificar la velocidad con la que terminó la función. Aunque sigue siendo desafortunada ve el lado amable, es tu culpa, pero es porque lo haces muy bien.

Nunca me había pasado

Bueno, si le había pasado antes igual no te lo iba a decir, pero al menos quienes utilizan esta excusa ya están pidiendo una segunda oportunidad para demostrarte que pueden lograrlo un par de minutos más.

Esperar a que tú llegues al orgasmo ya es mucha ambición.

Es que estoy cansado

Es cierto que el esfuerzo físico que hacen los hombres para mantener una erección es demasiado debido a la alta concentración de flujo sanguíneo que requiere el miembro para mantenerse firme, es por eso que, de estar cansado no lograría ni siquiera la excitación. Por eso consideramos que es una excusa y de las peores.

Lo bueno dura poco

Hay algunos más optimistas que incluso toman el incidente con humor, ¿cuándo has visto a un Ferrari ir a 10 km/h?

‘No es maratón’

Hace mucho no lo hacía

Por último, pero no menos recurrente, una excusa que no sólo busca disculparse sino hasta provocar lástima: hace tiempo que no tenía relaciones, por eso duró poquito. Es cierto que la excitación y el nerviosismo pueden influenciar la duración y no tienen nada de malo si al satisfacer él sus necesidades sexuales ya no se preocupa por buscar alternativas para satisfacer las tuyas.

Recuerda que no todo es penetración, existen muchas alternativas que pueden implementar, basta con usar un poco la imaginación y dejar los prejuicios a un lado.