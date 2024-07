Las-3-tendencias-sexuales-que-predominarán-en-el-futuro

No te pierdas más datos interesantes sobre el reporte futurista de LELO

Gracias a la tecnología y al cambio de mentalidad que hay actualmente en la sociedad, diferentes aspectos de nuestras vidas se verán modificados con el paso de los años. El sexo será uno de ellos, pues de acuerdo al reporte futurista de LELO, diferentes tendencias se apoderarán de la vida sexual de las personas.

“El sexo es tan universal que intentar explorar su futuro puede resultar abrumador. Afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, desde la concepción hasta las relaciones, la alimentación, la política, el diseño, el marketing y mucho más. Por eso, a la hora de explorar el futuro del sexo, debemos ser muy reflexivos. El futurismo no consiste en arrancar ideas del aire. Se trata de pensar de forma estructurada, utilizando datos y procesos para entender lo que podría ser. industria del bienestar sexual. Por eso, hemos pedido a los profesionales sus predicciones sobre lo que nos depara el futuro”, se lee en el interesante reporte validado por expertos.

Sexo en el tiempo libre: amigos con derechos

Si bien no hay reglas para vivir en pareja, durante muchas décadas la sociedad nos inculcó que lo correcto era casarse y tener hijos. Actualmente, en la mayoría de los países ricos, la gente sienta cabeza y sigue este estilo de vida, por lo que pasa gran parte de sus 20 y primeros 30 años soltera. El reporte futurista de LELO asegura que en el futuro, el término “amigos con derechos” será cada vez más común, pues se normalizará el hecho de tener sexo sin compromiso.

“Aunque los datos sobre promiscuidad sexual son contradictorios, podemos imaginar (siendo optimistas) que en cincuenta años se habrán relajado las actitudes que son persistentes hacia la multiplicidad de parejas, sobre todo en el caso de las mujeres. En el caso de los que no tienen pareja, es posible que haya una mayor disociación entre sexo y compromiso. El sexo es bueno para nosotros, y cuanto más lo entendamos, más normal será el término “amigos con derechos”, con una mayor aceptación de los distintos niveles de relación”.

Los 3 cambios que sufrirá el sexo en el futuro Getty

Menos parejas sexuales

“Orgullo de no ser egoísta": Para entender mejor este punto, los expertos se refieren a que los indicadores de estatus en nuestras sociedades han cambiado muy deprisa en los últimos tiempos y ponen como ejemplo lo siguiente: es tan probable que tener un coche llamativo te tache de fanfarrón o destructor del medio ambiente, como que te haga ganarte el respeto de tus iguales. Estos marcadores han sido sustituidos en parte por nobles opciones de vida, como el veganismo, y por redes sociales llenas de experiencias increíbles, desde festivales a vacaciones increíbles.

¿Cómo se traducirá esta tendencia en el comportamiento sexual en el futuro?

“Podríamos ver cómo la ostentación sexual adquiere un carácter muy diferente. Menos sobre cuántas parejas has tenido y más sobre cómo les has hecho sentir. Aunque la búsqueda desinteresada del placer ajeno nos beneficia a todos, no significa que tengamos que hacerlo por las razones correctas”, revelan.

Los 3 cambios que sufrirá el sexo en el futuro Foto: getty Images

Mayor ciencia = mayor satisfacción

Ya hemos hablado sobre sexo con robots, juguetes sexuales evolucionados e incluso pastillas para enamorarse, y es que el ritmo de avance de la ciencia médica es impresionante actualmente.

“Podemos convertir ese conocimiento en nuevas curas y prevención, pero también en la mejora del placer. A medida que la investigación se traduzca en cambios

tecnológicos y de comportamiento, podremos esperar experiencias sexuales más seguras y satisfactorias. Nuevas formas de estimular nuestros nervios, nuevos

conocimientos sobre cómo se comunica el placer a través de nuestros cuerpos y cerebros, y nuevas formas de potenciarlo y ampliarlo”.