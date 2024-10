La verdadera razón por la que a algunos hombres no les gusta practicar sexo oral

¿Por qué tu pareja no tiene la iniciativa de practicarte sexo oral?

Existen varias razones por las que algunos hombres evitan poner en práctica este acto íntimo, que van desde factores culturales o sociales y preferencias personales o inseguridades, hasta temas de higiene y problemas psicológicos o emocionales. Aquí te detallamos algunas de las causas más comunes por las que algunos hombres prefieren no recurrir al sexo oral.

Incomodidad

Si no se siente en confianza contigo, es posible que no se anime a practicarte sexo oral. Esto es porque se siente vulnerable ante ti y carece de seguridad para proponer dicho acto sexual. Sin embargo, algunos hombres también pueden sentirse inseguros sobre su desempeño o por no realizar el sexo oral correctamente, por lo que prefieren quedarse en una zona segura y no arriesgarse.

No sabe qué pensarás al respecto

Una comunicación directa y fluída es vital para que no haya malentendidos o disgustos en la intimidad. Que un hombre no se anime a hacerle sexo oral a su pareja puede estar relacionado con el miedo a ser juzgado. Puede surgir cierta ansiedad por el temor a que la mujer con la que se encuentra no esté acostumbrada a ese tipo de acercamiento íntimo.

Factores culturales o educativos

Existen contextos culturales y familiares en las que el sexo oral es visto como inapropiado o como un tabú que limita la apertura sexual en pareja. Por esta razón la creatividad durante el sexo puede verse carente y la intimidad se vuelve rutinaria y muy tradicional.

Aversiones personales

Algunos hombres son muy especiales en cuanto aromas y sabores, por lo que la percepción de higiene de la pareja en ocasiones es un factor determinante para rechazar el sexo oral. A veces, incluso aunque la pareja tenga buena higiene, algunos hombre pueden tener baja tolerancia hacia los fluidos corporales.

Falta de atracción

Es posible que la desconexión emocional o la falta de deseo sexual por una persona lleve a un hombre a no sentirse inclinado a realizar este tipo de práctica.