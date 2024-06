La sorprendente razón por la que atraes hombres casados a tu vida

¿Tienes mala suerte o hay una razón específica por la que los hombres casados se interesan en ti? Aquí te lo explicamos

En Cosmopolitan no promovemos la infidelidad de ninguna manera y creemos fielmente en el amor incondicional, mutuo y leal. Y aunque tú tengas la misma filosofía de vida y no hagas nada por gustarle a los hombres casados, a veces simplemente sucede y se terminan enamorando de ti, aunque tengan pareja y a pesar de que tú no les entrada. Entonces ¿por qué tiendes a gustarle a los hombres que ya llegaron al altar?

Tu autoestima juega un papel fundamental cuando se trata de atraer personas a tu vida, aquí te contamos más asl respecto...

Razones por las que atraes a los hombres casados

¿Estás en búsqueda de tu alma gemela pero solo llegan hombres casados a tu vida? De acuerdo a la coach de vida y filántropa, Merce Villegas este patrón se presenta cuando en tu interior hay un pensamiento de no merecimiento, es decir, que tienes la fiel creencia de que no ameritas tener un amor sano basado en el respeto.

“Porque además no quieres un compromiso y se te acercan las personas que están dispuestas a no dártelo porque tienes miedo a ser amada y tienes miedo a amar por una herida subconciente del pasado”, dice la experta.

La pregunta que debes hacerte es: ¿qué es aquello que me debo perdonar? Una vez que hayas trabajado en esa pregunta, lo que debes hacer para evitar que los hombres casados lleguen a tu vida es lo siguiente:

“Pon límites y la vida sabrá qué darte y qúe no”, asegura Merce.

Trabajar en tu autoestima y valor propio para saber lo que mereces es la clave para atraer a la persona correcta a tu vida.