La razón por la que cada vez más hombres rechazan este tipo de relación.

Seguro te ha pasado: todo va increíble, la química es fuego, pero en cuanto mencionas la palabra “futuro” o intentas ponerle una etiqueta a lo que tienen, él desaparece. No es solo mala suerte tuya, es una tendencia global que está dejando a miles de mujeres rascándose la cabeza. ¿Qué está pasando por la mente de ellos y por qué el “vivieron felices para siempre” les suena más a una sentencia que a un sueño? Hoy lo descubrirás.

Según el sociólogo Zygmunt Bauman, vivimos en la era de la “modernidad líquida”, donde los vínculos se vuelven frágiles porque nadie quiere perderse una “mejor opción”. Sin embargo, estudios recientes de la Universidad de Toronto sugieren que el rechazo de los hombres a las relaciones comprometidas no siempre es por miedo, sino por una saturación de expectativas. Muchos hombres sienten que el modelo de pareja tradicional les exige ser el soporte económico, emocional y protector absoluto, un rol que en 2026 ya no encaja con su realidad financiera o personal.

El rechazo de los hombres a las relaciones comprometidas no siempre es por miedo, sino por una saturación de expectativas. Getty Images

Además, la gratificación instantánea de las dating apps ha creado un efecto de “paradoja de la elección”. Para muchos, es más fácil saltar de una situationship a otra que invertir el trabajo emocional que requiere una relación monógama. El psicólogo Greg Matos señala que la “epidemia de soledad masculina” nace, irónicamente, de este rechazo al compromiso; buscan la conexión sexual, pero temen la vulnerabilidad necesaria para la intimidad real. Entender esto no es justificar su falta de pantalones, sino saber que si él no quiere lo mismo que tú, no es tu misión “arreglarlo” o convencerlo; es tu señal para seguir adelante.

Tip Cosmo

Si notas que él evita los planes a más de una semana de distancia, estás ante un “rechazador de compromiso”. No pierdas tu energía en alguien que tiene un pie fuera de la puerta antes de entrar. Busca a alguien que esté a tu nivel de madurez y no te conformes con migajas de atención.