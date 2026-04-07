Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿La intimidad entre amigos realmente refuerza la amistad?

¿Vale la pena cruzar la línea? Descubre qué dice la psicología sobre los “amigos con beneficios” y si el sexo fortalece o complica la conexión emocional.

Abril 06, 2026 • 
Scarlet Valencia
¿Por qué casarte con tu mejor amigo es la clave de la felicidad?

¿La intimidad entre amigos realmente refuerza la amistad?

Getty Images

Todas hemos tenido ese momento de debilidad o de mucha curiosidad con el amigo que “siempre ha estado ahí”. La gran pregunta es: ¿después de eso todo mejora o se vuelve un awkward moment eterno? La idea de que el sexo lo arruina todo es muy de película de los 2000, pero la realidad es un poco más compleja.

  • La oxitocina en juego. Según la antropóloga Helen Fisher, el sexo libera oxitocina, la “hormona del vínculo”. Esto puede hacer que la amistad se sienta más profunda o que uno de los dos empiece a desarrollar sentimientos románticos no deseados.
  • Ruptura de la platonicidad. Un estudio de la Universidad Estatal de Boise reveló que el 76% de las personas que tuvieron sexo con un amigo sintieron que la relación se fortaleció, siempre y cuando hubiera comunicación clara previa.
  • El riesgo de la asimetría. El problema surge cuando hay “intereses ocultos”. Si uno quiere amor y el otro solo diversión, la amistad tiene fecha de caducidad.
  • Reglas del juego. Para que funcione, la psicología sugiere establecer límites: ¿Se lo contarán a los demás? ¿Es algo de una vez? La claridad es el mejor anticonceptivo para el drama.
  • El factor confianza. Tener sexo con alguien que ya conoce tus miedos y virtudes puede ser más satisfactorio que con un extraño, reduciendo la ansiedad de desempeño.
Día Internacional del Beso

La idea de que el sexo lo arruina todo es muy de película de los 2000, pero la realidad es un poco más compleja.

Getty Images

Tip Cosmo

Si después del sexo no pueden reírse de lo que pasó o hablar de ello con naturalidad, probablemente la amistad no era tan sólida como pensaban. La risa es el mejor termómetro post coital.

Te interesa leer...
Qué piensan los hombres sobre encontrar al 'amor de su vida'
¿Qué piensan los hombres sobre encontrar al ‘amor de su vida’?
3 Secretos que ellos nunca confesarán
3 Secretos que ellos nunca confesarán
juegos sexuales
6 Cosas que piensan los hombres durante el sexo (y no te las dicen)
18 Cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
18 cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
que-piensan-los-hombres-despues-de-tener-sexo.jpg
Las 5 cosas que piensa un hombre después de tener sexo contigo
Lo que ellos piensan de sus amigas
Lo que ellos piensan de sus amigas
que-piensa-un-hombre-cuando-no-lo-buscas-depues-de-tener-intimidad.jpg
Esto es lo que piensa un hombre cuando no lo buscas después de tener intimidad

sexo preguntas Amigos con beneficios
Scarlet Valencia
Te sugerimos
duchas anales
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te pida anal?
Abril 02, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Siendo mujer, ¿realmente se siente placer al dar sexo oral?
Amor y Sexo
Siendo mujer, ¿realmente se siente placer al dar sexo oral?
Febrero 01, 2025
 · 
María Dávalos
sexo oral
Amor y Sexo
¿Qué sienten las mujeres al practicar sexo oral?
Marzo 20, 2025
 · 
María Dávalos
hombre besando en la frente a mujer en la cama
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te bese la frente después de tener relaciones?
Abril 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia