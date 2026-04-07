¿La intimidad entre amigos realmente refuerza la amistad?

Todas hemos tenido ese momento de debilidad o de mucha curiosidad con el amigo que “siempre ha estado ahí”. La gran pregunta es: ¿después de eso todo mejora o se vuelve un awkward moment eterno? La idea de que el sexo lo arruina todo es muy de película de los 2000, pero la realidad es un poco más compleja.

La oxitocina en juego. Según la antropóloga Helen Fisher, el sexo libera oxitocina, la “hormona del vínculo”. Esto puede hacer que la amistad se sienta más profunda o que uno de los dos empiece a desarrollar sentimientos románticos no deseados.

Según la antropóloga Helen Fisher, el sexo libera oxitocina, la “hormona del vínculo”. Esto puede hacer que la amistad se sienta más profunda o que uno de los dos empiece a desarrollar sentimientos románticos no deseados. Ruptura de la platonicidad. Un estudio de la Universidad Estatal de Boise reveló que el 76% de las personas que tuvieron sexo con un amigo sintieron que la relación se fortaleció, siempre y cuando hubiera comunicación clara previa.

Un estudio de la Universidad Estatal de Boise reveló que el 76% de las personas que tuvieron sexo con un amigo sintieron que la relación se fortaleció, hubiera comunicación clara previa. El riesgo de la asimetría. El problema surge cuando hay “intereses ocultos”. Si uno quiere amor y el otro solo diversión, la amistad tiene fecha de caducidad.

El problema surge cuando hay “intereses ocultos”. Si uno quiere amor y el otro solo diversión, la amistad tiene fecha de caducidad. Reglas del juego. Para que funcione, la psicología sugiere establecer límites: ¿Se lo contarán a los demás? ¿Es algo de una vez? La claridad es el mejor anticonceptivo para el drama.

Para que funcione, la psicología sugiere establecer límites: ¿Se lo contarán a los demás? ¿Es algo de una vez? La claridad es el mejor anticonceptivo para el drama. El factor confianza. Tener sexo con alguien que ya conoce tus miedos y virtudes puede ser más satisfactorio que con un extraño, reduciendo la ansiedad de desempeño.

La idea de que el sexo lo arruina todo es muy de película de los 2000, pero la realidad es un poco más compleja. Getty Images

Tip Cosmo

Si después del sexo no pueden reírse de lo que pasó o hablar de ello con naturalidad, probablemente la amistad no era tan sólida como pensaban. La risa es el mejor termómetro post coital.