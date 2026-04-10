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Amor y Sexo

La frase que NUNCA debes decir en una primera cita

No espantes al deseo. Aprende por qué el exceso de honestidad es el peor enemigo de la atracción inicial según expertos en citas.

Abril 10, 2026 • 
Scarlet Valencia
Girl sitting in front of young guy and talking to him. He looks bored. Man is not interested in conversation at all.

La frase que NUNCA debes decir en una primera cita.

Getty Images

La vulnerabilidad es hermosa, pero en la primera cita, el misterio es tu mejor perfume. Muchas cometemos el error de confundir “ser auténtica” con “hacer una descarga emocional de todos nuestros traumas”. Si quieres que él se quede con ganas de una segunda, tercera y décima cita, hay una frase, y un concepto, que debes borrar de tu vocabulario antes de que lleguen las bebidas. Hoy te voy a salvar de autosabotearte por hablar de más. Saca el rímel y guarda el secreto.

La frase prohibida es: “Es que todos mis ex eran unos (inserta aquí tu insulto favorito)”. O cualquier variante que implique hablar de tus relaciones pasadas de forma negativa. Según el psicólogo Dr. John Gottman, traer a los “fantasmas” a la primera mesa es un indicador de que aún no has procesado tu pasado. Pero más allá de eso, la psicología de la seducción afirma que esta frase mata el “Efecto Halo”.

Cuando te quejas de tus ex, le envías dos señales fatales a su cerebro:

  1. Falta de responsabilidad: Sugieres que el problema siempre fueron los demás, lo cual es una red flag de inmadurez.
  2. Comparación inconsciente: Él deja de verte como una mujer nueva y empieza a verse como el “siguiente en la lista de quejas”.
Mujer joven en una cena romántica, sonriendo sutilmente y escuchando con atención, con una copa de champagne

La vulnerabilidad es hermosa, pero en la primera cita, el misterio es tu mejor perfume.

Getty Images

El deseo se alimenta de lo desconocido. Si le das un mapa de tus heridas en la primera hora, apagas el interruptor de la curiosidad. El experto en lenguaje corporal Joe Navarro sugiere que para mantener el “high” de la atracción, debes enfocarte en el presente compartido. Habla de tus pasiones actuales, de lo que te hace reír hoy, no de quién te hizo llorar ayer.

Tip Cosmo

Si él te pregunta directamente por qué estás soltera o qué pasó con tu última relación, responde con elegancia: “Simplemente buscábamos cosas distintas, y hoy estoy muy feliz enfocada en mis proyectos”. Punto. Corto, digno y letalmente sexy.

El silencio es tu cómplice más brillante. Guarda tus mejores historias para quien se gane el derecho de escucharlas y mantén el fuego del misterio encendido.

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