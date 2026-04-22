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Amor y Sexo

La ética del poliamor: ¿Estamos listos o es solo una excusa para ser infiel?

Analizamos la tendencia de las relaciones abiertas bajo la lupa de la ética. Descubre si las personas en México están preparadas para amar a más de uno sin romper corazones.

Abril 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
¿El poliamor podría ser tu nuevo estilo de vida?

La ética del poliamor: ¿Estamos listos o es solo una excusa para ser infiel?

Getty Images

El poliamor está en boca de todos, pero ¿cuántas parejas realmente lo viven desde la honestidad y cuántas lo usan como un “pase libre” para no sentirse culpables del engaño? En una cultura tan arraigada a la monogamia, y al drama, como la mexicana, dar el salto a las relaciones éticas no monógamas es un deporte de alto riesgo. No se trata de tener una “casa chica” con permiso, se trata de una deconstrucción total de la posesión.

La Dra. Elisabeth Sheff, líder mundial en investigación de poliamor, define este vínculo como la práctica de tener múltiples relaciones románticas con el consentimiento de todos los involucrados. En México, el obstáculo principal no es la falta de amor, sino la falta de transparencia radical. Muchos hombres intentan introducir el concepto de “pareja abierta” cuando ya existe una infidelidad previa, lo cual invalida la ética del modelo. Para que el poliamor funcione, la comunicación debe ser tan precisa que no quede espacio para la duda. Se requiere una gestión de los celos de nivel experto y una honestidad brutal sobre los límites de salud sexual y tiempo.

infiel

En México, el obstáculo principal no es la falta de amor, sino la falta de transparencia radical.

Freepik

Sociológicamente, México está viviendo una transición. Las nuevas generaciones están cuestionando el “felices para siempre” tradicional, pero la sombra del machismo sigue presente: a veces el poliamor se vuelve una trampa donde solo él tiene permiso de explorar mientras ella espera en casa. La ética poliamorosa exige igualdad de condiciones. Según psicólogos sistémicos, si no eres capaz de gestionar una relación monógama con éxito, el poliamor solo multiplicará tus problemas por dos. Es un modelo para personas con un apego seguro y una autoestima blindada. Antes de decir “sí”, pregúntate: ¿esto me da libertad o me está dando una ansiedad que no puedo manejar?

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Si vas a explorar esto, lee sobre la “compersión”: la capacidad de sentir alegría porque tu pareja es feliz con alguien más. Si la sola idea te genera náuseas, el poliamor no es para ti, y ¡está bien! Tu paz mental no es negociable por una tendencia.

El único modelo de relación válido es el que te hace sentir segura y respetada. No permitas que te vendan ‘libertad’ a cambio de tu estabilidad emocional y elige siempre el amor que te dé paz.

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Scarlet Valencia
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