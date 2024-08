Estudio revela la razón por la que más de la mitad de las mexicanas fingen los orgasmos

Hay dos motivos en especial por los que las mexicanas deciden fingir los orgasmos durante la intimidad

No te preocupes si en más de una ocasión has fingido un orgasmo durante la actividad sexual con tu pareja, es completamente normal. Y es que el sexo no se resume únicamente a la penetración, pues este acto de introducir y sacar el pene de forma constante no estimula el clítoris de la mujer, y es precisamente este órgano el encargado de generar placer en el sexo femenino.

Pero la pregunta es, ¿por qué fingir un orgasmo en lugar de decirle a tu pareja sexual que la estimulación que estás recibiendo no te está generando placer sexual? Una reciente encuesta reveló el motivo.

La ciencia revela la razón por la que más de la mitad de las mexicanas fingen los orgasmos

Una encuesta realizada por una plataforma de encuentros extraconyugales reveló la razón por la que un gran porcentaje de mujeres mexicanas fingen los orgasmos durante el sexo. La empresa Gleeden preguntó a 15 mil 653 usuarias su opinión en lo que respecta a fingir orgasmos en la cama y estas fueron las conclusiones:

“El principal hallazgo fue que el 40 por ciento han fingido la mitad de las veces un orgasmo con su pareja, y otro 20 por ciento algunas veces”, dice el comunicado, el cual también reveló que la mitad de las mujeres dijeron que la razón por la que simulan llegar al clímax durante la intimidad es debido a que su pareja es impaciente y la otra mitad porque quieren terminar de orma rápida la actividad sexual porque no tienen ganas de tener sexo con su pareja.

Finalmente, el 50% de las mujeres encuestadas expresó que el orgasmo sí es necesario durante la intimidad para alcanzar la satisfacción sexual.