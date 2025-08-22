Homosocial: la tendencia masculina que podría estar dejándolos solteros

Imagina esto: estás con tu pareja y le propones ir a un restaurante que viste en redes y que te encantaría conocer. Su respuesta es de lo más antipática y le da mil vueltas al asunto. Semanas después, en la noche, te cuenta que salió con sus amigos y la pasó increíble en un nuevo restaurante; le preguntas cuál es y te dice justo el que tú propusiste hace semanas.

Además de increíblemente frustrante, este tipo de cosas puede hacernos dudar sobre nuestra relación y sobre cuánto importa nuestra voz junto a la de sus amigos. Las primeras veces puedes ignorarlo y decir “así son los hombres”, pero cuando es algo constante y la opinión de sus “bros” vale mucho más que la tuya, se convierte en algo desgastante.

Lo curioso es que existe un concepto que explica este comportamiento y se llama homosocialidad. No se trata de atracción romántica ni erótica entre ellos, sino de una dinámica en la que los hombres encuentran mayor validación, intimidad y lealtad en otros hombres antes que en las mujeres.

De acuerdo al estudio “Homosociality: In Between Power and Intimacy”: Para muchos hombres, los vínculos entre ellos no solo son prioritarios, también se convierten en el espacio donde se define qué significa “ser masculino”. Y en esa definición, las relaciones con mujeres muchas veces pasan a segundo plano, convirtiéndose en conexiones superficiales.

¿Y dónde queda el romance en este mundo de “bros”?

Pues justo esa es la pregunta del millón. Ya que en esta manera de relacionarse parece que el romance no es una prioridad. Los hombres que se conducen de esta manera tienden a tener amistades masculinas muy cerradas, en las que la idea de tener intimidad es más una forma de demostrar estatus frente a otros hombres que un momento de conexión con sus parejas. Y la prueba está en que la mayoría de las veces, cuando hablan de sus experiencias sentimentales, las cuentan como si fueran logros que, para que importen, deben ser validados por sus amigos.

Ahí es donde empieza el problema para quienes buscan una relación más íntima y auténtica, ya que esta dinámica se llega a sentir como si hubiera una pared invisible que simplemente no te deja acercarte lo suficiente a él. Y aunque la conexión exista, simplemente no se profundiza. El espacio emocional para una relación está tan ocupado por los vínculos masculinos que el romance termina siendo algo irrelevante, no una de las prioridades.

¿Es por eso que se están quedando solteros?

Aunque hay una infinidad de razones por las que tanto hombres como mujeres están quedando solteros de manera más prominente en la actualidad, para ellos, la homosocialidad puede ser una de las principales razones por las que algunos hombres evitan, alejan o posponen el compromiso romántico.

¿Y qué significa para ti?

Por frustrante que sea, el entender este patrón puede ser revelador y te puede ayudar a soltar a alguien que no está en la misma página que tú. Muchas veces ni siquiera tiene que ver con lo que él sienta por ti, sino con cómo está configurada su manera de relacionarse. Es por eso que en entornos donde la homosocialidad es muy fuerte, las parejas pueden sentirse más como invitadas a su vida social masculina que como un pilar en su vida emocional.

Identificarlo puede ayudarte a decidir si quieres invertir tu energía en una dinámica así o si prefieres buscar un vínculo donde la conexión y la intimidad sean realmente compartidas. Al final del día, tu salud emocional siempre debe ser prioridad.