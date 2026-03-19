¿Ghosting después de la primera cita? Estos errores podrían ser la razón

Las primeras citas son mucho más complejas de lo que parece a primera vista, pues es el momento en el que se evalúa de forma inconsciente a la posible pareja para saber si hay potencial para algo más.

No solo se está en juego factores simples como la atracción física, también se evalúan el lenguaje corporal y si hay química genuina, donde los pequeños gestos pueden sumar mucho para descubrir si realmente pueden ser pareja.

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Errores en la primera cita por los que te hacen ghosting

De acuerdo con investigaciones sobre atracción interpersonal, gran parte de la conexión de una pareja depende de la comunicación emocional y la percepción de compatibilidad, es decir, lo que decimos y cómo lo decimos influye mucho en si habrá una segunda cita o no.

Estas son algunas de los errores más comunes que se cometen en la primera cita y que hacen que la otra persona decida hacerte ghosting:

Hablar mal de tu ex o parejas del pasado

Hablar de tu pasado amoroso es normal, pero cuando la conversación gira en torno a tus exparejas, puede enviar el mensaje equivocado, pues se podría interpretar como que aún no estás lista para darle vuelta a la página.

Una forma más saludable de abordarlo si es necesario, es mencionar lo mucho que aprendiste de esas relaciones, sin drama y demostrando tu madurez.

Hablar de compromiso y boda en la primera cita

Tener claro lo que quieres es una cualidad admirable; sin embargo, mencionarlo en la primera cita puede generar una sensación de desesperación, además de generar presión en la otra persona.

La psicología asegura que las personas necesitan tiempo para construir confianza, antes de hablar de un compromiso tan serio; sin embargo, sí puedes mencionar que buscas una relación sería y una pareja con quien construir un futuro.

Errores de la primera cita Getty Images

Decir frases como: “soy un desastre” o “soy muy complicada”

Si te describes como una persona complicada durante la primera cita, puedes generar una sensación anticipada de rechazo por parte de la otra persona, sobre todo si se trata de personas que no quieren dramas en su vida.

La forma en cómo te expresas y dices las cosas es muy importante, por lo que podrías decir algo como: “quiero conocer a alguien con quien pueda ser auténtica”.

No mostrar interés en la conversación del otro

Revisar constantemente notificaciones o mensajes en el celular puede interpretarse como desinterés o falta de respeto, en un entorno donde la atención plena es cada vez más valorada, este gesto puede ser suficiente para que alguien decida no volver a contactar.

Falta de autenticidad

Intentar impresionar a toda costa, exagerar logros o incluso adoptar una personalidad que no corresponde puede ser contraproducente, pues las primeras impresiones suelen basarse en la percepción de honestidad, y cuando esta falla, el interés se desvanece rápidamente.

Sin embargo, no todo el ghosting tiene una causa clara, muchas veces simplemente no hubo química, y aunque esto puede resultar decepcionante, también es parte natural del proceso de conocer a alguien.

