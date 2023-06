5 Formas de detectar a un hombre infiel desde la primera cita

Es normal que las primeras citas estén llenas de ilusión y muchas expectativas, sin embargo, es mejor saber desde un inicio cómo es en realidad esa persona para no perder el tiempo.

Las primeras citas son para que poco a poco logres conocer a esa persona y puedas determinar si es posible llegar a algo más serio; hay ciertas actitudes que te ayudan a detectar que un hombre es infiel desde el primer encuentro, sólo es cuestión de que prestes mucha atención a unas cuantas señales que podrás leer a continuación.

Formas de darte cuenta si es infiel desde la primera cita

Le gusta llamar la atención

Cuando a un hombre le gusta llamar la atención, ¡cuidado! Puede ser que más adelante tu atención no sea suficiente y vaya a buscar la de otras mujeres para poder sentirse bien con él mismo; regularmente este tipo de personas se sienten validadas sólo si tienen el reconocimiento de todo el mundo.

Le gusta llamar la atención Foto: Getty images

Sus amigos cercanos son infieles

“Dime con quién te juntas y te diré quién eres”; seguro has escuchado esta frase de tu madre o de tu abuela y es muy cierta. Los humanos buscamos rodearnos de personas que tengan similitudes a nosotros, por eso, es común que las actitudes de nuestros amigos puedan ser relacionadas con las tuyas.

Sus amigos cercanos son infieles Foto: Getty Images

Ha engañado a sus ex parejas

Si te confesó que le ha sido infiel a otras mujeres, puede significar que este comportamiento es recurrente en él, aunque tendrías que indagar a fondo las razones de la infidelidad porque también existe la posibilidad de que sólo haya sido un error.

Ha engañado a sus ex parejas Foto: Getty images

Es inseguro

¡Recuerda que la seguridad en ti mismo lo es todo!; si te das cuenta que tiene muchas dudas sobre él y sus capacidades, podría ser un factor determinante para que sea infiel, pues hay hombres que buscan validación por medio de la conquista, esto los obliga a ser infieles todo el tiempo.

Es inseguro Foto: Getty images

No es responsable

Un hombre que no es responsable, corre el riesgo de no triunfar en ninguna relación. Esto se debe a que regularmente no piensan en las consecuencias de sus actos, por lo tanto, no tienen responsabilidad afectiva y les cuesta mucho admitir que cometieron un error.

Formas de darte cuenta si es infiel desde la primera cita Foto: Getty images

En tu próxima cita, intenta hacer preguntas claves, como por ejemplo: ¿por qué terminaste con tu ex?, ¿qué piensas de ti mismo?, ¿te gustan los compromisos?; así poco a poco irás descubriendo si estás frente a un hombre infiel.