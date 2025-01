¿Existen las microinfidelidades?

En un mundo donde las relaciones se ven muy influenciadas por redes sociales y un constante acceso a nuevas conexiones, el concepto de fidelidad ha pasado por algunos cambios. Esto ha dado paso a un término que es bastante polémico entre muchas parejas, las famosas microinfidelidades. Aquí te explicamos de qué van y como actos “inofensivos” pueden dañar demasiado a tu relación.

Como tal, las microinfidelidades son acciones que aunque no llegan a ser una infidelidad física o emocional en su totalidad, pueden sentirse como una traición al compromiso que tienes con tu pareja. Porque tienden a ser vistos como algo ambiguo y dejan mucho espacio para interpretaciones. Algunos de los casos más comunes son los siguientes:



Ligar con alguien por mensaje o en comentarios en redes.

Guardar contactos de ex parejas “por si se ofrece”.

Dar likes constantes o dejar comentarios coquetos en publicaciones de alguien que no es tu pareja.

Ocultar interacciones con otras personas porque “no quieres tener problemas”.

Ahora bien, aunque algunas de las acciones son consideradas como “inofensivas”, este tema es muy controversial porque no todos tienen la misma definición de lo que es aceptable o no. Para algunas personas un like es algo equis, para otras, puede ser una señal clara de interés por otra persona.

El problema no está tanto en las acciones en sí, sino en cómo estas afectan la confianza y seguridad dentro de la relación. Si esas acciones te hacen dudar de la fidelidad y compromiso de tu pareja hacia la relación, entonces es ahí donde empieza a surgir el conflicto.

En resumen, las microinfidelidades son reales, pero el impacto que tengan en tu relación depende de cómo cada pareja las percibe. Más allá de los términos, lo que importa es siempre tener como prioridad la comunicación abierta y el respeto mutuo.