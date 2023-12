Estos son los 3 grandes amores que tendrás en la vida

Puedes salir con muchas personas y tener distintas parejas sentimentales, pero solo tres de ellas te dejarán una enseñanza de vida

A lo largo de nuestra vida nos topamos con diferentes personas que nos enseñan a amar de distinta forma. Cada una de ellas se cruza en nuestro camino para aportarnos algo, o bien, para cambiar las creencias que tenemos sobre el romance. Ya sea buena o mala, cada experiencia vivida estaba destinada a ser con el objetivo de convertirte en quien eres hoy en día. Sin embargo, dicen que únicamente existen tres verdaderos y grandes amores que dejan una enseñana de vida. ¿Se te vino alguien a la mente?

Estos son los 3 grandes amores que tendrás en tu vida

El amor idealista

También conocido como el primer amor, es aquel que es asociado a la juventud y a la inocencia. Se trata de un romance que te marca para siempre y con el que creces y maduras a la par. Puede ser una conexión ficticia, pero cuando la vives crees que es tu sueño hecho realidad. Más adelante te das cuenta de que no era así, pero eso no quiere decir que el amor no haya sido real. Son amores que no duran para siempre y que están destinados a terminar tarde o temprano, pero que siempre dejarán una huella en tu corazón por haber sido los primeros.

Estos son los 3 grandes amores que tendrás en tu vida Foto: Getty images

El amor real

El segundo amor es el que rompe con el idealismo del primero tras enfrentarse a un exceso de realidad. Usualmente se trata de la pareja con la que decides pasar el resto de tu vida. En este tipo de relación, ambas personas lucharán y se aferrarán a ese amor para tratar de hacerlo funcionar más veces de las que te gustaría admitir. En ocasiones se vuelve un círculo vicioso e interminable que no todas las veces tiene fin.

Estos son los 3 grandes amores que tendrás en tu vida Getty Images

El amor mágico

El que muchas persona anhelan a lo largo de su vida: el amor más sincerado e inesperado (en muchas ocasiones también puede ser prohibido). Es aquel que te consume, con el que conectas a nivel espiritual y que incluso te lleva a creer en las almas gemelas. Según estudios, esta persona especial llega cuando menos la estás buscando y se hace presente en tu vida cuando tu alma vibra alto. Es un amor que no está cargado de ideales o expectativas, sino de una conexión genuina.