Esto es lo que piensan los hombres de los gestos que hacen las mujeres durante la intimidad

Mientras tú te preocupas por el ángulo de la luz, él está teniendo un colapso de placer por esos gestos “reales” que tú crees que son un error. Hoy vamos a entrar en la mente de ellos para entender por qué tus expresiones de placer son su droga favorita y por qué la “perfección” es lo más aburrido en la cama.

El arqueo de la espalda. Según la psicología evolutiva, este gesto es una señal biológica de receptividad y entrega. A ellos les vuela la cabeza porque comunica que estás disfrutando al máximo su presencia.

Según la psicología evolutiva, este gesto es una señal biológica de receptividad y entrega. A ellos les vuela la cabeza porque comunica que estás disfrutando al máximo su presencia. Morderse el labio. Es un gesto de contención de placer. El sexólogo Ian Kerner explica que esto les indica que estás tratando de procesar una intensidad sensorial muy alta, lo cual es un súper boost para su ego.

Es un gesto de contención de placer. El sexólogo Ian Kerner explica que esto les indica que estás tratando de procesar una intensidad sensorial muy alta, lo cual es un súper para su ego. Cerrar los ojos vs. Mirada fija. Cerrar los ojos indica una inmersión total en tus sensaciones, pero mantener el contacto visual durante el clímax es, según ellos, el gesto más íntimo y poderoso que existe.

Cerrar los ojos indica una inmersión total en tus sensaciones, pero mantener el contacto visual durante el clímax es, según ellos, el gesto más íntimo y poderoso que existe. Agarrar las sábanas o su pelo. La tensión en tus manos les confirma que han perdido el control del momento de la mejor manera. Es una respuesta táctil que les genera una validación inmediata de su desempeño.

Cosmo Tip

No finjas. El gesto más sexy para un hombre es el que nace de un placer real, no el que viste en una película.