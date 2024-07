¿Qué desencadenan las relaciones sexuales a diario? Aquí te lo revelamos...

Cuando un hombre practica la abstinencia sexual se ve afectado de diversas maneras. De acuerdo a The Journal of Sexual Medicine, no tener sexo durante un periodo de tiempo prolongado puede desencadenar estrés, ansiedad y depresión, Esto es debido a que durante la relación sexual se liberan las hormonas de la felicidad, relajación y placer. Por otro lado, el austoestima disminuye, así como la seguridad en uno mismo y la soledad comienza a hacerse presente.

Por lo contrario, ¿qué sucede cuando el sexo masculino mantiene relaciones íntimas diariamente?

Esto es lo que pasa si un hombre tiene relaciones íntimas diariamente

El sexo no es solo para las personas jóvenes, de acuerdo a los expertos en el tema, los adultos mayores también se ven beneficiados por la actividad sexual.

“El sexo puede ser enormemente beneficioso para las personas al envejecer, no solo por los beneficios médicos de salud reportados, sino también para nuestra salud psicológica y emocional. Puede fortalecer nuestras relaciones, promover la autoestima y mejorar el sentido de identidad”, señala Kate Thomas, directora de servicios clínicos de la Clínica de Sexo y Género de Johns Hopkinn, según el sitio Aarg.

Un hombre que practique el sexo a diario, reforzará su sistema inmune, por lo que será una persona sana que se enferme con poca frecuencia. Por ejemplo, en el 2021 se comprobó gracias a un estudio que aquellos que tenían sexo más de tres veces por semana, se veían menos afectados por COVID.

El sexo a diario también mejora la salud del corazón y tienen 50% menos de probabilidades de fallecer de una enfermedad cardíaca. Por otro lado, su suelo pélvico se fortalece, lo que contribuye a que tengan mejores erecciones y un buen desempeño sexual.

Si te preguntas cómo influye el sexo en el estado de ánimo de los hombres, la respuesta es mucho y de manera positiva, pues reduce el estrés y mejora la salud mental, por lo que se convierten en mejores parejas sentimentales.