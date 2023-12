Estas son las principales fantasías sexuales de los hombres, aunque no te lo digan

Los hombres nos revelan sus más oscuros deseos, estas son las fantasías sexuales más recurrentes entre ellos, aunque no te lo digan…

Tanto hombres como mujeres hemos fantaseado alguna vez con algo o alguien en concreto, alguna actividad que nos parezca profundamente erótica, pero que no siempre le contamos a nuestra pareja o a las personas de nuestro alrededor por miedo a ser juzgados.

Hoy en Cosmopolitan te contamos cuáles son las fantasías sexuales más recurrentes de los hombres -a cualquier edad y de estado civil indistinto-

Top de fantasías sexuales más recurrentes entre los hombres

Como ya te mencionamos, estas fantasías sexuales son indistintamente entre hombres de todas las edades y todos los estados civiles.

Mujeres mayores

Datos recientes obtenidos de uno de los portales para adultos más exitosos de Internet demuestran que los hombres jóvenes son los principales consumidores de material pornográfico protagonizado por mujeres maduras e incluso adultas mayores. No en vano la denominación MILF o GILF que hace referencia a mujeres que son mamás e incluso abuelas.

Superhéroes

Por raro que parezca, muchos hombres sueñan con convertirse en sus superhéroes favoritos durante el dulce acto del amor, aunque generalmente no lo dicen para no parecer infantiles o inmaduros. Aunque no lo creas, muchos hombres han puesto algún apodo a sus genitales referente a sus cómics favoritos.

Superhéroe

Con la mejor amiga de su novia

Desafortunadamente muchos hombres han fantaseado con la mejor amiga de su pareja y aunque en muchos casos logran concretar su fantasía, es muy recurrente que les mate la curiosidad de saber si las amigas tienen algo en común más allá de su amistad.

Sexo con su mejor amigo

Fantasear con su mejor amigo también es un recurso recurrente en la imaginación de los hombres, no se trata de reducirlo a un encuentro homosexual, sino que los hombres van más allá, por ejemplo, fantasean con protagonizar un trío y demostrar que son mejores en el acto que su fiel confidente.

Jugar a ser strippers

A los hombres nada les da vergüenza y es que no importa si no tienen un físico de envidia, ellos fantasean con ser acariciados y seducidos por muchas mujeres mientras ellos bailan sudorosos y semidesnudos, ¿a quién no le gusta sentirse deseado?

Placer a control remoto

Los hombres también fantasean con juguetes sexuales que puedan manipularse a distancia vía control remoto. La adrenalina de sentirse descubiertos o librar la bochornosa situación los pone creativos cuando se trata de hacer disfrutar a su pareja mediante un dispositivo a distancia.

Si tienes ganas, no te pierdas la oportunidad de complacer a tu pareja, siempre y cuando no se trate de una situación de riesgo en cualquiera de sus presentaciones.