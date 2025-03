¿El sexo cambia después de tener hijos?

Tener hijos cambia muchas cosas en la vida y la intimidad no es la excepción. El sexo después de la maternidad no es igual que antes, pero no porque que sea peor, simplemente cambia por distintos factores.

El cuerpo, después del embarazo y el parto, necesita tiempo para recuperarse. Si fue un parto vaginal, es posible que sientas sensibilidad o que notes una ligera laxitud al principio, pero los músculos del suelo pélvico pueden fortalecerse con ejercicios como los de Kegel.

En el caso de una cesárea, la cicatriz y la recuperación pueden hacer que ciertas posiciones sean incómodas al inicio. Además, los cambios hormonales, especialmente si estás lactando, pueden afectar la lubricación natural, haciendo que el sexo sea menos cómodo al principio.

La maternidad, sobre todo en los primeros meses, consume energía de una forma brutal. Entre la falta de sueño, la demanda constante del bebé y la nueva rutina, el deseo sexual puede verse afectado. Pero eso no significa que la intimidad tenga que desaparecer.

El embarazo también trae cambios emocionales, y aunque algunos desaparecen con el tiempo, otros pueden quedarse. Es normal que surjan inseguridades sobre cómo te ves o que sientas que tu cuerpo es diferente. Pero en lugar de enfocarte en lo que ha cambiado, trata de recordar todo lo increíble que ha hecho tu cuerpo.

Pero más allá del sexo, la relación con tu pareja también cambia. Desde la forma en que se comunican, a cómo manejan el estrés y cómo se apoyan mutuamente influye en la intimidad.

La maternidad trae nuevos desafíos, y si hay tensiones en la crianza o falta de tiempo para compartir juntos, es normal que el deseo también se vea afectado. Por lo que siempre es bueno tener presente que antes de ser padres eran pareja y es válido priorizar momentos de complicidad.