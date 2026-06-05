El lado oscuro de ser amiga de tu ex según la psicología

Para muchas personas, mantener una relación de amistad con una expareja, es sinónimo de madurez; sin embargo, factores como la duración de la relación y la forma en cómo terminó, son factores cruciales para llegar a este punto, ¿pero qué dicen los expertos?

La psicología sugiere que, detrás de la decisión de seguir siendo amiga de tu ex, pueden existir motivaciones más complejas de lo que parecen a simple vista, este vínculo no necesariamente surge únicamente de una amistad genuina o de una muestra de madurez emocional, sino de algo más oscuro en tu interior.

Te podría interesar: ¿Cómo saber si estás cerca de encontrar a tu alma gemela? Las señales que envía el Universo

El lado oscuro de seguir siendo amiga de tu ex

Un estudio de la Universidad de Oakland encontró que las personas que mantienen amistad con sus exparejas podrían presentar mayores rasgos de narcisismo y psicopatía como: egocentrismo, manipulación, impulsividad y una menor capacidad de empatía.

Sin embargo, la conclusión ha sido debatida, ya que muchos expertos y participantes consideran que una amistad sincera entre ex puede existir cuando ambos han superado la ruptura de forma saludable.

El lado oscuro de seguir siendo amiga de tu ex Getty Images

Riesgos de seguir siendo amiga de tu ex

Los psicólogos coinciden en que, antes de tomar la decisión de mantener una amistad con tu ex, debes de tomar en cuenta una serie de argumentos del por qué no deberías hacerlo.

Conexión emocional ambigua

Uno de los mayores riesgos de ser amigo de una expareja es mantener sentimientos sin resolver, ya que si una de las dos personas aún espera una reconciliación, la amistad puede dificultar el proceso de superar la ruptura y prolongar el apego emocional.

Conflictos para crear nuevas relaciones

La amistad con una expareja también puede afectar futuras relaciones amorosas, ya que puede provocar celos, desconfianza o incomodidad cuando una nueva pareja percibe que el ex sigue teniendo un papel importante en la vida emocional de la persona.

Señal de dependencia emocional

En algunos casos, las personas siguen siendo amigas de sus exparejas por miedo a la soledad o a perder a alguien importante, lo que puede dificultar que cierren esa etapa de su vida y avancen en su crecimiento personal.

¿Es malo ser amiga de tu ex?

Los especialistas señalan que una amistad entre exparejas puede ser saludable si ambos han superado la ruptura, establecen límites claros y no buscan retomar la relación, la clave es que el vínculo surja de un interés genuino y contribuya al bienestar, en lugar de convertirse en una forma de aferrarse al pasado.