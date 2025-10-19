El juguete favorito de ellos en la intimidad (y lo que revela sobre su placer real)

Durante años, el placer masculino estuvo rodeado de silencio, mitos y una idea reducida de lo que significa la sexualidad de los hombres. Pero la nueva generación —más abierta, curiosa y menos temerosa del juicio ajeno— ha comenzado a explorar herramientas que antes parecían exclusivas del placer femenino: los juguetes sexuales. Y entre todos, hay uno que se ha convertido en el favorito absoluto: el masturbador masculino o “sleeve”, una funda de silicona diseñada para imitar la sensación del sexo real.

El auge del placer masculino consciente

De acuerdo con sexólogas consultadas por Cosmopolitan, este tipo de juguetes se ha vuelto tendencia no solo por el placer físico que proporcionan, sino porque ayudan a los hombres a reconectar con su cuerpo sin presión de rendimiento. La doctora en psicología sexual Laura Martínez explica: “Muchos hombres han crecido con la idea de que el sexo debe ser rápido o enfocado en complacer a la pareja. El uso de juguetes cambia ese enfoque ya que los invita a conocerse, explorar ritmos y sensaciones diferentes”.

Cómo funciona y por qué se ha vuelto tan popular

Los masturbadores masculinos modernos están lejos del estigma o la estética tosca de antaño. Diversas marcas especializadas en placer sexual han diseñado versiones minimalistas, silenciosas y ergonómicas que incluso parecen gadgets tecnológicos. Algunos incluyen funciones de succión, temperatura o vibración, y su discreción los convierte en aliados ideales para quienes buscan placer sin tabúes.

Los juguetes se han vuelto una de las practicas favoritas de los hombres Freepik

Las expertas aseguran que su éxito también radica en la curiosidad compartida, muchas parejas los integran en el juego previo o en dinámicas de autoexploración conjunta. “Cuando se usan de manera natural y consensuada, los juguetes masculinos pueden fortalecer la intimidad y la comunicación erótica”, señala la terapeuta sexual Claudia Villalobos.

Más allá del placer físico

El auge de estos dispositivos refleja un cambio cultural más profundo donde los hombres están aprendiendo a priorizar su bienestar sexual de forma emocional y no solo física. Ya no se trata únicamente de alcanzar el clímax, sino de disfrutar el proceso, conectar con sus sensaciones y derribar el prejuicio de que los juguetes son sólo para mujeres.

Masturbadores masculinos, los juguetes favoritos para ellos Jaloo

En 2025, hablar de juguetes sexuales para hombres ya no es tabú, sino una conversación de autocuidado, placer y honestidad. Porque al final, conocer lo que te gusta —sin culpa, sin prisas y sin filtros— también es una forma de libertad sexual.