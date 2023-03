Ejemplos de expresión no verbal durante el sexo

Probablemente quieres saber si tu pareja disfruta el sexo contigo, ¡aquí te decimos de qué formas puedes detectar esta situación sin necesidad de preguntarle!

Cuando estás teniendo sexo con una persona, hay ciertas actitudes que podrían ayudarte a interpretar si está disfrutado de la situación o de lo contrario, si realmente no está teniendo una experiencia grata. Al comenzar una relación con alguien, todavía no desarrollan la comunicación necesaria para decirse qué les gusta y qué no, continúa leyendo para conocer ciertos comportamientos que te ayudarán a detectar si estás haciendo las cosas bien en la cama. Te recomendamos leer: ¿Cómo saber si el sexo casual es para mí?

Maneras de expresión no verbal durante una relación sexual

Los ruidos

Presta atención a los sonidos que tu pareja emite mientras están teniendo intimidad. Los gemidos se relacionan estrechamente con el placer, sin embargo, hay veces que también denotan dolor o incomodidad. Es por eso que nunca está de más preguntar; ¿te gusta?, incluso, puedes hacerlo con un tono sexy para no romper con la intensidad del momento.

Foto: Getty images

La respiración

Una forma de conectar con quién estás teniendo relaciones, es por medio de la respiración. Intenta sentir el latido de su corazón, si está respirando rápidamente pero no se ve desesperado, es porque está disfrutando de tu compañía.

Foto: getty images

El contacto visual

Recuerda que los ojos son la puerta de alma. Si constantemente intentas mirarlo a los ojos, pero te evade la mirada, puede ser un foco rojo. En ocasiones, hombres y mujeres sienten demasiada pena durante el sexo, por eso no miran fijamente al otro. Existen otros factores que provocan la falta de contacto visual, habla con tu pareja al respecto para solucionar este tema.

Foto: Getty images

Mira sus gestos

Es importante que no pierdas de vista su cara; sus expresiones faciales son determinantes para hacerte saber si está a punto de tener un orgasmo o no estás estimulando la zona indicada. Las sonrisas son un medio de respuesta ante algo que te hace sentir bien, así que, si logras dibujar una en su rostro, será una anotación para ti.

Foto: getty Images

Observa sus movimientos

Quedarse quieto durante el sexo, sin hacer ningún movimiento, es una manera de demostrar que no está sintiendo placer. Muchas personas, les cuesta trabajo hablar sobre sus deseos, es por eso que demuestran sus inconformidades de otras formas.

Foto: Getty images

La próxima vez que tengas sexo con tu una persona, pon atención a estos detalles. Recuerda que la mejor manera de saber si se están entendiendo en la cama, es preguntarle a la otra parte su percepción de los hechos. ¡No tengas miedo!, pueden salir cosas positivas de esa conversación.