Esta pregunta nos la envió @keila8098 y la elegí porque es importantísimo enfocarnos en dar vuelta a la página de un amor que terminó.

Superar un amor que nos rompió el corazón puede ser un proceso doloroso y desafiante. Muchas personas se preguntan cuánto tiempo les tomará sanar y seguir adelante, y si bien no hay una respuesta definitiva, existen mecanismos y estrategias que pueden ayudar en este proceso de recuperación emocional. Exploraremos cuatro herramientas efectivas respaldadas por expertos para ayudarte a superar un amor fracturado que se fue y no volvió, y así sanar tu corazón herido juntas... ¿te late?

Por Regina Carrot

1. ACEPTA Y PROCESA TUS EMOCIONES

El psicoterapeuta Guy Winch explica la importancia de aceptar y procesar nuestras emociones después de una ruptura. Esto te permite darte tiempo para sentir el dolor, la tristeza y la angustia. No reprimas tus sentimientos, pues eso puede prolongar el proceso de sanación. En su lugar, permítete experimentar tus emociones y busca formas saludables de expresarlas, ya sea a través de la escritura, el arte o conversar con amigos de confianza.

2. CUIDA DE TI Y DE TU BIENESTAR

Si no te amas a ti, ¿cómo esperas que te ame alguien más? La doctora Kristin Neff, experta en autocompasión, promueve el autocuidado como herramienta vital para superar un amor perdido. Es importante dedicar tiempo para cuidar de ti mismo física, emocional y mentalmente. Prioriza actividades que te traigan alegría y tranquilidad. Al invertir en tu bienestar fortalecerás tu resiliencia y tu capacidad para recuperarte un poco más rápido.

¿Cuánto tiempo tardas en superar un amor que te rompió el corazón?

3. REDEFINE TU IDENTIDAD

¿Alguna vez te has preguntado quién eres? Cuestiónate qué te gusta, quién eres, hacia dónde vas... La psicóloga Harriet Lerner sugiere que una ruptura puede ser la oportunidad para el crecimiento personal y redefinir tu identidad. Utiliza ese tiempo para reflexionar sobre quién eres, tus valores y tus metas. Explora nuevas actividades, hobbies o intereses que te inspiren y te ayuden a reconstruir tu sentido de identidad y propósito. Al enfocarte en tu crecimiento personal puedes hallar nuevas direcciones y significado tras la pérdida.

4. BUSCA A TU CÍRCULO SEGURO COMO APOYO

No hay mejor medicina que la de un gran amigo o persona de apoyo que pueda aconsejarte y guiarte en momentos difíciles e incómodos. El psicólogo John Gottman explica el papel importantísimo del apoyo social en el proceso de recuperación luego de una ruptura, pues compartir tus experiencias y sentimientos con gente de confianza puede hacerte sentirte menos sola y procesar tus emociones de manera más saludable. No temas pedir ayuda si la necesitas y permite que tus seres que- ridos estén para ti durante esta etapa difícil.

Superar un amor perdido es un proceso personal que varía en duración para cada quien. Al implementar estas herramientas puedes avanzar hacia la sanación y recuperación emocional. Es normal experimentar altibajos, pero con tiempo, paciencia y cui- dado propio encontrarás la fuerza para seguir adelante y abrirte a nuevas oportunidades de amor y felicidad. Me encanta ser tu mentora y coach de vida y relaciones en Cosmopolitan. No estás sola, me tienes a mí para guiarte en tu proceso. Nos vemos en la próxima edición para seguir respondiendo tus preguntas.