¿Cuánto dura un hombre “promedio” en la cama?

¿Cinco minutos son suficientes? ¿Media hora es lo ideal? Cuando se trata de un encuentro sexual, una de las dudas más frecuentes es cuánto debe durar un hombre en la cama para que el sexo sea considerado como satisfactorio. La respuesta es más simple de lo que crees: no existe un tiempo perfecto y la ciencia ha demostrado que la satisfacción sexual depende de mucho más que el cronómetro. Sin embargo, esto es lo que revelan las investigaciones.

Cada encuentro sexual es único; la intimidad no sigue reglas porque las conexiones son irrepetibles, por lo que las posiciones sexuales, el intercambio físico y las prácticas sexuales tienden a cambiar según las parejas. Entre los detalles que más curiosidad genera el sexo, es saber cuánto tiende a durar una relación íntima “promedio”. ¿Qué dice la ciencia al respecto?

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¿Cuánto dura un hombre en la cama, según la ciencia?

Todos los cuerpos son diferentes y responden de manera distinta ante los estímulos sexuales. Por eso, el tiempo que dura un hombre en el coito antes de eyacular varía y no es reglamentario. Sin embargo, de acuerdo a sitios como Boston Medical, el tiempo promedio fluctúa entre 3 y 7 minutos, esto sin contar el juego previo, los besos, las caricias ni otras formas de intimidad.

¿Cuánto debe durar una sesión de sexo? Esto dicen los expertos Getty Images

¿Existe un tiempo “ideal”?

De acuerdo a información de algunos especialistas:



Si un hombre dura menos de 1-2 minutos antes de eyacular podría indicar (en algunos casos) eyaculación precoz si ocurre de forma persistente.

Si dura entre 3 y 7 minutos suele considerarse “normal” de acuerdo a diversos terapeutas sexuales;

Entre 7 y 13 minutos es lo deseable y “esperado” por diversas parejas.

Este rango de tiempo no es universal y no influye en qué tan satisfactoria o no es una relación sexual. Más que obsesionarte con la duración de tu pareja, vale la pena enfocarte en la calidad de la experiencia, pues no existe un rango de tiempo “correcto” que aplique para todas las personas. Lo importante es que ambos se sientan cómodos, disfruten el encuentro y puedan comunicarse sobre lo que les gusta y lo que necesitan.