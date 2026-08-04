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cuánto debe durar un hombre en la cama

Cuánto dura un hombre promedio en la cama

Cuánto dura un hombre promedio en la cama
Amor y Sexo
¿Cuánto dura un hombre “promedio” en la cama?
¿Existe una duración ideal en la cama? Descubre cuánto dura un hombre en promedio según diversos estudios y por qué el tiempo no garantiza o limita una buena experiencia sexual.
Agosto 04, 2026
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Gabriela Velasco Ceja