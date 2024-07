Existen algunos tips infalibles de sexólogos para tener mejor intimidad, ¿te imaginas cuáles son?

Cualquier persona es perfectamente capaz de ser considerada “buena” en la cama, pues las aptitudes sexuales no son cuestión de herencia o genética, sino de una correcta práctica. Debido a que no todos tienen los mismos gustos y fantasías sexuales, puede llegar a ser difícil tener un sexo satisfactorio con todas tus parejas sexuales, sin embargo, los sexólogos aseguran que hay algunos trucos infalibles que te ayudarán a ser inolvidable en la cama.

Los secretos de los sexólogos para que seas inolvidable en la cama

Conoce tu cuerpo

Para que puedas protagonizar una buena sesión de sexo, es indispensable que conozcas tu cuerpo de pies a cabeza. Una vez que determines qué es lo que te gusta y lo que te da placer, te será más fácil dejarte llevar para que la otra persona pueda disfrutar también de la experiencia. Nada como la apertura a probar diferentes cosas para determinar qué es lo que te gusta en la cama. No temas explorar tu sexualidad al máximo —sola o acompañada— y olvídate de los tabús que te impiden alcanzar el máximo placer.

No le tengas miedo a los juguetes sexuales

Los juguetes eróticos han sido “satanizados” durante mucho tiempo, pero actualmente juegan un papel fundamental en el sexo. Cada vez son más las parejas que incluyen estos artículos sexuales durante la intimidad con el objetivo de alcanzar mayor placer en conjunto. Atrévete a probar uno de estos juguetes que no solo aumentarán la pasión en el dormitorio, sino que les ayudarán a alcanzar el orgasmo de forma más explosiva.

No te obsesiones por ser la mejor

Olvídate de replicar lo que has visto en películas eróticas o lo que has leído en libros con tramas súper hot. Los estereotipos de lo que implica ser “bueno” en la cama solo suponen una presión social sobre el individuo y no lo dejan fluir de forma natural durante la actividad sexual. Sé tú misma y ve a tu propio ritmo, recuerda que tener sexo no se basa únicamente en llegar al orgasmo mediante la penetración.

Una experiencia privada

La terapeuta experta en sexología, Tammy Nelson, habla en The Good Men Project de “cinco claves para el buen sexo que se pueden aplicar a las parejas heterosexuales, homosexuales, jóvenes, adultas, casadas, que viven juntas o solteras”. y señala que “el buen sexo tiene lugar en tu mente y en tu cuerpo. Tu pareja tratará de darte placer, pero es tu experiencia privada la que determinará si has disfrutado o no un buen momento de sexo”. Esto no quiere decir que te olvides de satisfacer a tu pareja, pero sí que hagas de tu experiencia personal algo único.