¿Cuánto dura el orgasmo perfecto? Esto dicen los expertos

¿Cuánto suelen durar tus orgasmos? Estos son los segundos que deberías presentar contracciones, según los expertos

Los orgasmos, además de ser sumamente placenteros, cuentan con una gran variedad de beneficios. Por ejemplo, tienen la capacidad de reducir los cólicos menstruales, regular el sueño, reforzar el suelo pélvico, retrasar la menstruación, activar la memoria, mejorar el flujo sanguíneo y más. Existen ciertos hábitos que te ayudan a mejorar la calidad de tus orgasmos, como realizarte la cera brasileña, enfocarte en el presente, explorar tu cuerpo, practicar la técnica edging y llevar una buena alimentación.

Alcanzar el orgasmo no es tan sencillo como parece; ¿cuánto tardan en promedio hombres y mujeres en “terminar” o experimentar un orgasmo? De acuerdo con The Journal of Sexual Medicine y The Journal of Urology, en promedio, una mujer se tarda aproximadamente 14 minutos en sentir un orgasmo durante la relación sexual, mientras que en la masturbación lo logran en 8 minutos. Por su parte, a los hombres les toma un promedio de 8.2 minutos tener un orgasmo durante el coito, mientras que pueden lograr eyacular a los 4.8 minutos si se masturban ellos mismos. Pero ¿cuánto debe durar un orgasmo?

Cuánto debería durar un orgasmo según los expertos en sexualidad

Cada cuerpo es diferente y reacciona de forma distinta. Mientras que las mujeres tienen orgasmos que duran entre 7 y 20 segundos, los de los hombres tienden a ser mucho más cortos (entre 3 y 5 segundos). Sin embargo, una excitación prolongada y el uso de juguetes sexuales puede contribuir a un orgasmo más largo, intenso y placentero.

De acuerdo a la Universidad de Minnesota, existen dos tipos de orgasmos, los de tipo I, que son los más frecuentes y usuales, pero aquellos que forman parte del tipo II pueden durar hasta 30 segundos más. No dudes en explorar tu cuerpo para descubrir cómo puedes tener un orgasmo más prolongado.